La recherche d’eau sur Mars donne des résultats décevants ; comprendre

Les explorations sur Mars battent leur plein et tous les résultats ne correspondent pas aux attentes des scientifiques. Une nouvelle analyse des données effectuée sur la mission Mars InSight de la NASA a apporté différentes perspectives aux scientifiques sur la présence d’eau sur la planète rouge, et la principale est une quantité de glace sous le sol sur le site considérablement plus faible que prévu.

Les recherches menées par le géophysicien Vashan Wright ont indiqué que les 300 premiers mètres du sous-sol martien près du site d’atterrissage à l’équateur de la planète contiennent peu ou pas de glace. Le chercheur, qui fait partie de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego, a ajouté aux informations que la croûte de Mars est « faible et poreuse ».

Malgré ces observations, la planète accumule quelques preuves qui encouragent les scientifiques à persister dans la recherche de l’eau. La température moyenne inférieure à zéro à l’équateur de Mars indique que les conditions seraient suffisamment froides pour geler l’eau si elle s’y trouvait. De plus, de grandes plaques de glace et de glace de sol gelée restent aux pôles martiens, indiquant que la planète a peut-être abrité des océans au début de son histoire, et que l’eau de mer est devenue une partie des minéraux qui composent le ciment souterrain de Mars. .

Sans perdre espoir, Wright suggère qu’il peut y avoir des grains de glace liés à d’autres matériaux dans le sol, cependant, il demande : quelle est la probabilité que la glace soit présente sous cette forme ?

Selon le co-auteur de l’étude Michael Manga, de l’Université de Californie à Berkeley, si l’eau est mise en contact avec des roches, un nouvel ensemble de minéraux est produit, comme de l’argile ou du ciment, auquel cas l’eau n’est pas pure, ni est-il à l’état liquide. Selon Manga, « il y a du ciment sur Mars, mais les roches n’en sont pas pleines ». Les ciments, de par leur nature même, maintiennent les roches et les sédiments ensemble, les protégeant de l’érosion destructrice.

La mission Mars Life Explorer apportera de nouvelles preuves

« En tant que scientifiques, nous sommes désormais confrontés aux meilleures données, aux meilleures observations. Et nos modèles ont prédit qu’il devrait encore y avoir un sol gelé à cette latitude avec des aquifères en dessous », a déclaré Manga. Ces premières données obtenues suggèrent que le sous-sol serait constitué de roches sédimentaires et de résidus de lave. Cependant, l’équipe de Wright à Scripps Oceanography cherche toujours à interpréter les informations d’InSight par modélisation informatique.

Les scientifiques insistent pour sonder le sous-sol, car si la vie existe sur Mars, c’est là qu’elle se trouvera. Cependant, certaines questions ne pourront être résolues qu’après la mission de retour d’échantillons Mars Life Explorer de la NASA, prévue pour la prochaine décennie. L’objectif est de forer deux mètres dans la croûte martienne à des latitudes élevées pour rechercher la vie dans l’union de la glace, de la roche et de l’atmosphère.

Via : Mars Daily

