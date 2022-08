Des scientifiques implantent des trackers chez les papillons de nuit pour comprendre les mouvements migratoires

On a longtemps pensé que les insectes migrateurs allaient là où le vent souffle. Cependant, de plus en plus de preuves indiquent qu’ils sont en effet de grands navigateurs et peuvent sélectionner des conditions favorables pour effectuer leurs voyages – c’est le cas d’une certaine espèce de papillon de nuit.

Dans un article publié dans la science, les chercheurs démontrent que le papillon crâne peut maintenir une trajectoire de vol parfaitement rectiligne. Selon les recherches, ces papillons sont capables d’ajuster leur trajectoire pour compenser les conditions de vent difficiles.

Les chercheurs ont implanté des trackers dans 14 spécimens de papillons crâniens, un type de papillon de nuit, pour étudier le processus migratoire de ces insectes. Image : bobycici –

Certaines méthodes d’étude ont déjà tenté d’en comprendre le processus, avec l’application d’observations faites par radar, d’analyses des processus et de la génétique des populations ou encore la mesure d’isotopes dans les tissus (qui peuvent révéler les sources de nourriture et d’eau des insectes et fournir des informations sur leurs emplacements d’origine).

Le comportement des insectes individuels pendant la migration (et les chemins qu’ils empruntent) a été relativement difficile à étudier, principalement en raison de leur taille et du grand nombre de populations. Mais les progrès récents de la technologie de suivi ont aidé à produire des émetteurs suffisamment petits pour être intégrés à des insectes plus gros.

Ces émetteurs pèsent moins d’un gramme et peuvent être liés à des insectes individuels, permettant aux scientifiques de les suivre directement pendant leur migration et d’apprendre ce que ce processus implique.

« Notre étude s’est concentrée sur Acherontia atropos, un papillon énigmatique trouvé en Europe et en Afrique. L’espèce est bien connue pour le marquage inhabituel en forme de crâne sur sa poitrine. Lorsqu’il est dérangé, il a aussi l’habitude de couiner et de faire clignoter son abdomen jaune vif. La conversation.

Selon la déclaration, ce type de papillon se nourrit du miel qu’il vole aux abeilles, entrant dans les ruches et perçant les rayons avec sa trompe robuste (un appendice allongé qui se trouve sur la tête de certaines espèces d’animaux servant de tube d’alimentation) .

Les papillons quittent le continent européen en automne vers l’Afrique du Nord

Au printemps en Europe (mai et juin), les papillons adultes ont tendance à apparaître sur le continent, d’où ils partent à l’automne (août à octobre) – se dirigeant probablement vers la Méditerranée ou l’Afrique du Nord, et peut-être même le sud de l’Europe du Sahara.

« On pense que l’espèce est incapable d’hiverner au nord des Alpes, donc sa migration est probablement motivée par la basse température et la disponibilité des ressources », indique l’étude, qui a suivi 14 spécimens pendant jusqu’à quatre heures chacun – une période de temps suffisante pour être considéré comme un vol migratoire.