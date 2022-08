Image impressionnante de galaxie avec tourbillon doré capturé ; Voir

Entouré de nuages ​​de gaz dorés et brillants, le très grand télescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO) au Chili a capturé une image étonnante de la galaxie étoilée NGC 4303 (ou Messier 61), située à 50 millions d’années-lumière de Terre Terre, dans la constellation de la Vierge.

Dans une déclaration publiée par l’ESO, les scientifiques disent que l’étude de cette galaxie aide à comprendre comment les étoiles à travers l’Univers se forment, après tout, le nom starburst n’est pas un hasard, car c’est le théâtre d’un certain nombre de naissances inhabituelles d’étoiles.

Ces observations font partie d’un projet appelé Physique à haute résolution angulaire dans les galaxies proches (PHANGS), qui vise à découvrir les galaxies proches dans toutes les longueurs d’onde du spectre électromagnétique.

Selon les responsables de l’observatoire situé au Chili, « les étoiles se forment lorsque les nuages ​​de gaz froid s’effondrent », et l’événement est le résultat du « rayonnement énergétique des étoiles nouveau-nées qui chauffera et ionisera le gaz restant autour ».

Image de la galaxie étoilée NGC 4303, avec des nuages ​​d’oxygène ionisé, d’hydrogène et de gaz sulfureux représentés respectivement en bleu, vert et rouge. Crédits : ESO/PHANGS

Afin de former cette image, l’explorateur spectroscopique multi-unités (MUSE) du VLT a capturé la galaxie dans différentes longueurs d’onde de lumière et a combiné les résultats de ces observations qui ont abouti à ce tourbillon doré brillant, taché de nuages ​​d’oxygène gazeux ionisé, en bleu. , hydrogène, en vert et soufre, en rouge. Un vrai festival de couleurs.

Événements dans d’autres galaxies de la constellation de la Vierge

La constellation de la Vierge est pleine de surprises et de beautés astronomiques. En avril, Netcost-Security a publié le record réalisé par le Brésilien Marcio Rodrigues Mendes d’une explosion de supernova enregistrée à l’intérieur de São Paulo (plus précisément, Marcio a réalisé le record à Dois Córregos, une municipalité à un peu plus de 260 km de la capitale, après Bauru). L’image montre une lueur si forte qu’à elle seule, elle correspond pratiquement à l’intensité du reste de la galaxie NGC 4647, où elle se trouve.

Via : Space.com

