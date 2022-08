Des bulles géantes dans l’espace peuvent bloquer la lumière du soleil et réduire le réchauffement climatique

Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT), aux États-Unis, cherchent des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Parmi les possibilités envisagées, les chercheurs ont proposé une alternative qui semble sortie d’un film de science-fiction : envoyer des bulles dans l’espace pour réduire l’entrée de la lumière solaire.

L’idée est de développer un radeau de fines membranes en forme de bulles. Ces membranes réfléchiront ou absorberont une partie de la lumière solaire qui frappe la Terre. L’équipe du MIT soutient que si la quantité de lumière solaire atteignant la Terre est réduite de 1,5 %, nous pourrions totalement éliminer les effets de toute production humaine de gaz à effet de serre.

Pour l’instant, l’idée est encore sur le papier, l’équipe n’a pas encore défini quel sera le matériau de composition de ces bulles, ni comment elles seront envoyées dans l’Espace (ou si elles le seront réellement). Le seul point défini est l’emplacement cible : premier point de LaGrange (L1) entre la Terre et le Soleil. C’est à ce point que les forces gravitationnelles de deux corps massifs (en l’occurrence la Terre et le Soleil) annulent l’accélération centripète. Surtout sur L1 se trouve la sonde d’observation solaire SOHO.

Un autre point à prendre en compte est la stabilité du système. Comment les radeaux équilibreront-ils les forces gravitationnelles de la Terre, du Soleil et des autres planètes ? Sans oublier les éventuels micrométéoroïdes qui passent dans le lieu, le contact direct avec le rayonnement solaire et les événements provenant de cet astre, comme les tempêtes de vent solaire.

Imaginez les défis pour les ingénieurs, qui auraient besoin de construire la plus grande structure jamais envoyée dans l’espace. Pour bloquer un maigre 1% de la production solaire, il faudrait produire un radeau de plusieurs milliers de kilomètres de large. Les défis de cette entreprise sont nombreux.

Image : Illustration de bulles utilisées pour réduire l’ensoleillement et lutter contre le changement climatique Crédits : MIT

Les bulles ne suffisent pas à résoudre le problème

En regardant le problème, il s’avère que ce n’est pas une solution définitive à la situation à laquelle la Terre est confrontée, après tout, les dégâts causés par plus d’un siècle d’industrialisation avancée ont déjà mis le cap de la trajectoire climatique dans une mauvaise direction. Malheureusement, l’impact est si dévastateur que même si nous arrêtions complètement les émissions de gaz à effet de serre demain, les conséquences du changement climatique feraient toujours partie de la vie quotidienne des gens pendant des décennies, voire des siècles.

Selon les scientifiques, cette augmentation de la température de la Terre n’a jamais été vue auparavant dans aucun enregistrement géologique de la planète. Le problème est si grave que les tentatives disponibles et connues aujourd’hui pour atténuer ce problème ne suffiraient pas. Dans le cas des bulles, certaines questions subsistent : quel est l’impact de cette procédure au fil des années, des décennies et des siècles ? Quel effet auraient-ils sur la biosphère ou le niveau de couverture nuageuse ? Les doutes sont nombreux et il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine.

Via : Univers aujourd’hui

