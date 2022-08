Le mystère des nuages ​​de soufre de Vénus pourrait avoir été résolu

Un article publié dans Communication Nature décrit une étude menée par des scientifiques américains et espagnols qui fournit de nouvelles informations sur le fonctionnement de l’atmosphère complexe et dense de Vénus.

Notre voisin est enveloppé d’épais nuages ​​composés majoritairement d’acide sulfurique. Ces nuages ​​reflètent la majeure partie de la lumière solaire qui brille sur la planète, ce qui en fait l’objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Cependant, des observations spatiales et terrestres ont également détecté un absorbeur inconnu de lumière ultraviolette présent dans l’atmosphère.

Les scientifiques ont une nouvelle suggestion sur la formation de soufre dans l’atmosphère de Vénus. Image : Limbitech –

À l’aide d’une modélisation informatique sophistiquée, les chercheurs suggèrent une nouvelle façon de créer du disulfure – un allotrope composé de deux atomes de soufre – dans les nuages ​​de Vénus.

L’équipe propose que le dioxyde de soufre (SO2), décomposé par la lumière du soleil pour former du monoxyde de soufre (SO) et du sous-oxyde de soufre (S2O), fournit un chemin beaucoup plus rapide pour former du disulfure que la combinaison d’atomes de soufre séparés. .

D’après le site espace.coml’utilisation de méthodes informatiques est très utile dans ce contexte, car travailler avec des produits chimiques et des composés présents dans l’atmosphère vénusienne, notamment le soufre, le chlore et l’oxygène, peut être difficile et risqué.

« Pour la première fois, nous utilisons des techniques de chimie computationnelle pour déterminer quelles réactions sont les plus importantes, plutôt que d’attendre que des mesures de laboratoire soient effectuées ou d’utiliser des estimations très inexactes du taux de réactions non étudiées », a déclaré l’auteur principal James Lyons, scientifique principal. au Planetary Science Institute, un organisme de recherche à but non lucratif basé aux États-Unis, dans un communiqué de presse.

Les auteurs de l’article affirment que les modèles informatiques utilisés pour déterminer les réactions chimiques possibles pourraient aider à en savoir plus sur la composition complexe de la planète.

