Les glaciers fondent plus vite que prévu et cela pourrait faire monter le niveau de la mer

Sans surprise, le réchauffement climatique accélère la fonte des glaciers en Antarctique. Cependant, de nouvelles études indiquent que ce processus se produit encore plus rapidement que prévu et que cela pourrait avoir de graves répercussions sur le niveau des océans.

Les recherches de Caltech publiées dans la revue Science Advances le 12 août montrent que l’eau douce des glaciers peut fondre dans une boucle qui emprisonne l’eau océanique chaude et dense à la base de la glace, la faisant fondre plus rapidement là-bas.

« Si ce mécanisme que nous étudions est actif dans le monde réel, cela pourrait signifier que les taux de fonte de la banquise sont de 20 à 40 % supérieurs aux prévisions des modèles climatiques mondiaux, qui ne peuvent généralement pas simuler ces forts courants à proximité de la côte. de l’Antarctique. », a déclaré Andy Thompson, l’un des responsables de l’étude.

L’étude se concentre sur une partie de la péninsule antarctique occidentale (WAP). L’Antarctique est à peu près en forme de disque, sauf là où le WAP se projette hors des hautes latitudes polaires et vers des latitudes plus basses et plus chaudes. C’est la partie du continent la plus touchée par le changement climatique. Le modèle de l’équipe prend en compte l’étroit courant côtier antarctique qui tourne dans le sens antihoraire autour de tout le continent antarctique, un courant que de nombreux modèles climatiques n’incluent pas car il est si petit.

« Les grands modèles climatiques mondiaux n’incluent pas ce courant côtier, car il est très étroit – seulement environ 20 kilomètres de large, alors que la plupart des modèles climatiques ne capturent que des courants de 100 kilomètres ou plus », explique Mar Flexas, responsable de l’étude.

« Le modèle illustre comment l’eau douce qui fond de la glace dans l’AMP est transportée par le courant côtier et transportée à travers le continent. L’eau douce moins dense se déplace rapidement près de la surface de l’océan et emprisonne l’eau salée relativement chaude de l’océan contre la face inférieure des plates-formes de glace. Cela provoque la fonte des plates-formes de glace par le bas », décrit l’étude.

Ce mécanisme de réchauffement à distance pourrait expliquer en partie pourquoi la perte de volume des plates-formes de glace de l’Antarctique occidental s’est accélérée au cours des dernières décennies.

Au fur et à mesure que nous progressons dans notre capacité à modéliser les interactions entre l’océan, les plates-formes de glace et l’atmosphère, nous pouvons faire des prévisions plus précises avec de meilleures restrictions sur l’incertitude. Nous devrons peut-être réviser certaines des prévisions d’élévation du niveau de la mer au cours des prochaines décennies ou du prochain siècle – c’est le travail que nous ferons à l’avenir.

