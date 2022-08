L’image capturée par Hubble dans la pépinière d’étoiles ressemble à une peinture à l’aquarelle

Une capture réalisée par le télescope spatial Hubble à environ mille années-lumière de la Terre ressemble plus à une aquarelle qu’à une observation spatiale – et le légendaire observatoire qui fonctionne depuis 32 ans est passé maître dans l’art de nous fournir des images comme celle-ci.

Cette fois, la prise de vue est celle d’un paysage vibrant autour de l’objet Herbig-Haro HH 505, dans un coin reculé de la nébuleuse d’Orion, selon un communiqué publié par la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA), qui exploitent l’observatoire. . .

Une capture prise par le télescope spatial Hubble montre du gaz et de la poussière autour d’un objet Herbig-Haro dans la nébuleuse d’Orion. Image : ESA/Hubble et NASA, J. Bally

La nouvelle image a été capturée par l’Advanced Camera for Surveys (ACS) de Hubble, gérée par une équipe d’astronomes étudiant les propriétés spectaculaires des écoulements et des disques protoplanétaires.

Les objets Herbig-Haro sont des nuages ​​brillants autour d’étoiles naissantes. De telles étoiles peuvent éjecter des vents violents ou des jets rapides de gaz ionisé, qui peuvent créer des ondes de choc célestes lorsqu’elles entrent en collision avec du gaz et de la poussière à proximité. Dans le cas de HH 505, ces éjections pulsatoires sortent des pôles d’une étoile appelée IX Ori, qui tourne dans les confins de la vaste nébuleuse.

Les ondes de choc produites par ces sorties énergétiques sont facilement visibles par les instruments de Hubble, ainsi que les flux plus lisses de matière stellaire dérivante éclairée par le rayonnement ultraviolet. C’est cette observation directe qui permet aux astronomes de mieux comprendre la formation et la structure de ces jets tourbillonnants et courants d’éclatement.

Comme le souligne le site Web espace.comla nébuleuse d’Orion mesure environ 24 années-lumière de long et est la pépinière stellaire la plus proche de la Terre, située dans la constellation du même nom.

Cette région est souvent sous le collimateur des scientifiques et des équipements d’observation. Cette observation particulière n’était qu’un élément d’une mosaïque à couper le souffle réalisée par Hubble, qui a fusionné 520 images ACS rendues en cinq couleurs pour créer l’image la plus nette jamais vue de la nébuleuse d’Orion.

