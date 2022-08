Voici un observatoire beaucoup plus puissant que le télescope spatial James Webb (et le Brésil a un doigt dessus)

L’Australie, la Corée du Sud, le Chili, les États-Unis et le Brésil sont ensemble dans un projet audacieux qui promet de prendre le titre d’observatoire le plus puissant de tous les temps au télescope spatial James Webb (JWST). Nous parlons du télescope géant de Magellan (GMT), une mégastructure qui sera hébergée à l’observatoire de Las Campanas, dans le désert d’Atacama, au Chili.

Illustration d’artiste du télescope géant de Magellan, en construction dans le désert d’Atacama, au Chili. Image: Fapesp

Selon la Giant Magellanic Telescope Organization (GMTO), le programme vient d’obtenir une nouvelle injection de 205 millions de dollars de financement – sur un total de 1 milliard de dollars – qui servira à accélérer la construction, qui a commencé en 2015 et devrait se terminer. en 2025.

Mais pourquoi cet observatoire sera-t-il si puissant ?

Cela tient principalement à sa taille. Alors que Webb occupe une position privilégiée dans le système solaire, le fait qu’il s’agisse d’un télescope spatial a imposé des limites à ses mesures et à sa masse. D’autre part, le GMT, étant un télescope terrestre, n’a pas à faire face à de telles restrictions.

Le télescope géant de Magellan sera plus puissant que n’importe quel observatoire de recherche en activité

En tant que tel, il a une zone de collecte de lumière 10 fois plus grande et une résolution spatiale 400 % plus élevée. Par rapport au légendaire Hubble, la qualité des images sera jusqu’à 100 fois supérieure. En bref : GMT sera plus puissant que n’importe quel télescope de recherche actuellement en service – à la fois dans l’espace et au sol.

Selon le GMTO, la construction d’une installation de 40 000 mètres carrés à Rockford, dans l’Illinois, conçue pour fabriquer la structure du télescope, est terminée. De plus, la production du premier miroir secondaire adaptatif du télescope est en cours en France et en Italie, et le site au Chili est préparé pour la prochaine étape de construction et de pose des fondations.