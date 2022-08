La marée noire a toujours un impact sur la vie marine dans le golfe du Mexique, selon des recherches

Dix ans après la marée noire de Deepwater Horizon, l’une des plus grandes catastrophes environnementales de l’histoire, il est toujours possible d’observer des résidus du liquide collant dans le golfe du Mexique. C’est du moins ce que souligne une étude publiée dans la revue Frontiers in Marine Science.

Survenu en 2010, les impacts du pétrole brut sur l’environnement ne sont toujours pas compris. Même avec une partie du liquide récupérée, brûlée, dispersée chimiquement ou évaporée, une grande partie est restée dans la mer soumise à l’action des intempéries et des micro-organismes.

Les scientifiques pensent que les caractéristiques chimiques et physiques du résidu ont probablement été modifiées, ce qui pourrait bien avoir affecté sa toxicité. Les plus gros composés, plus résistants aux conditions climatiques extrêmes, sont devenus insolubles et ont occupé le golfe du Mexique.

Les auteurs de l’étude déclarent que « les déchets deviennent résistants à d’autres changements rapides de composition, ce qui indique que s’ils ne sont pas éliminés par le personnel d’intervention, ils peuvent rester dans des environnements pendant de longues périodes, provoquant des perturbations à long terme dans les zones touchées ».

Cette situation est préoccupante, car seul un petit nombre de composés du pétrole brut ont fait analyser leurs effets environnementaux par les chercheurs à ce jour. De plus, on sait très peu de choses sur les impacts sur la faune marine sur de longues périodes.

La libération de produits chimiques lors de catastrophes pétrolières provoque des dommages visibles et pratiquement immédiats, il est donc difficile de prévoir comment la toxicité agira. On soupçonne qu’une partie de l’effet observé peut être due à la façon dont le pétrole brut vieillit au fil du temps. Certains des composants résultants sont encore plus susceptibles de réagir chez les animaux.