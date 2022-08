Comment était la Terre il y a 5 millions d’années ? La réponse se trouve peut-être en Antarctique

Une équipe de chercheurs de plusieurs institutions aux États-Unis a réussi à extraire une carotte de glace de l’Antarctique, qui contient des échantillons de l’atmosphère terrestre datant d’il y a jusqu’à 5 millions d’années.

L’échantillon a été prélevé dans la vallée d’Ong en Antarctique, et l’exploit a été publié dans The Cryosphere, où les scientifiques ont expliqué pourquoi ils ont choisi l’emplacement pour prélever l’échantillon et ce qu’ils espèrent découvrir à partir des études de cette carotte de glace.

Le prélèvement de carottes de glace de l’Antarctique par des scientifiques n’est pas nouveau et se fait depuis plusieurs années. L’objectif est d’étudier les bulles d’air emprisonnées dans la glace, dont certaines remontent à des millions d’années. Ainsi, il est possible d’en savoir plus sur l’atmosphère terrestre au moment où ces bulles ont été piégées.

Jusqu’à présent, des prélèvements de carottes de glace avaient été effectués dans des endroits plus à l’est de l’Antarctique, car la glace dans cette zone s’était lentement déposée en couches facilement déterminées sur des millions d’années.