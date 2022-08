Même votre téléviseur peut changer : le modèle de couleur du centenaire (utilisé par l’industrie) est erroné

Imaginez découvrir une erreur mathématique commise par un lauréat du prix Nobel et détrôner le modèle actuel de perception des couleurs vieux de plus de 100 ans ? C’était la grande réussite d’une nouvelle étude réalisée par le Laboratoire national de Los Alamos aux États-Unis.

Une recherche qui réunit les domaines de la psychologie, de la biologie et des mathématiques a identifié qu’il y avait une erreur majeure dans l’espace mathématique 3D développé par le physicien Erwin Schrödinger et d’autres pour expliquer comment votre œil distingue une couleur d’une autre.

« Nos recherches montrent que le modèle mathématique actuel de la façon dont l’œil perçoit les différences de couleur est incorrect. Ce modèle a été suggéré par Bernhard Riemann et développé par Hermann von Helmholtz et Erwin Schrödinger – tous des géants des mathématiques et de la physique – et prouver que l’un d’entre eux a tort est pratiquement le rêve d’un scientifique », a déclaré Roxana Bujack, une informaticienne ayant une formation en mathématiques et auteur principal de l’étude.

Comprendre comment le corps humain perçoit les couleurs est essentiel pour développer des produits – tels que des téléviseurs, des ordinateurs, etc. – et des programmes permettant de traiter les images de manière fiable.

Par conséquent, ces recherches ont le potentiel d’améliorer les équipements actuels, en plus d’aider à recalibrer les industries du textile et de la peinture, par exemple.

« Notre idée originale était de développer des algorithmes pour améliorer automatiquement les cartes de couleurs pour la visualisation des données afin de les rendre plus faciles à comprendre et à interpréter », a déclaré Bujack.

L’équipe a donc été surprise de constater qu’elle était la première à déterminer que l’application de longue date de la géométrie riemannienne, qui permet de généraliser les lignes droites aux surfaces courbes, ne fonctionnait pas.

Les premières tentatives de création d’un modèle mathématique des couleurs perçues par l’appareil visuel humain utilisaient les espaces euclidiens. Cependant, des modèles plus avancés utilisaient la géométrie riemannienne.

Cependant, l’étude actuelle de Bujack et ses collègues a révélé que l’utilisation de la géométrie riemannienne surestime la perception des grandes différences de couleur. En effet, les gens perçoivent une grande différence de couleur comme étant plus petite qu’elle ne l’est réellement – et la géométrie riemannienne ne peut pas expliquer cet effet.

« Nous ne nous attendions pas à cela et nous ne connaissons toujours pas la géométrie exacte de ce nouvel espace colorimétrique », a déclaré Bujack. «Nous pourrions peut-être y penser normalement, mais avec une fonction d’amortissement ou de pesée supplémentaire qui tire sur de longues distances, les rendant plus courtes. Mais nous ne pouvons toujours pas le prouver. »

Via Phys.org.

