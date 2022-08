L’oxygène dans l’espace peut être créé par magnétisme

Une étude scientifique récente propose d’utiliser le magnétisme pour produire de l’oxygène dans l’espace pour les astronautes, ce qui améliorerait ce processus.

Une équipe internationale de chercheurs, impliquant l’Université de Warwick au Royaume-Uni, l’Université du Colorado à Boulder aux États-Unis et l’Université libre de Berlin en Allemagne, a peut-être créé une meilleure façon de produire de l’oxygène dans l’espace, en utilisant du magnétisme.

Le résultat de la recherche a été publié dans la revue npj Microgravity et propose une solution au processus compliqué de maintien des astronautes dans des véhicules spatiaux comme la Station spatiale internationale, ce qui peut aider dans les futurs plans de missions vers la Lune et Mars.

L’auteur principal de la recherche, le récent Ph.D. de l’Université du Colorado à Boulder, Álvaro Romero-Calvo, a expliqué la difficulté actuelle de produire de l’oxygène dans l’espace, via Phys. « Sur la Station spatiale internationale, l’oxygène est généré à l’aide d’une cellule électrolytique qui divise l’eau en hydrogène et en oxygène, mais vous devez ensuite éliminer ces gaz du système. »

Il poursuit : « Une analyse relativement récente d’un chercheur du [Centro de Pesquisa] Ames de la NASA a conclu que l’adaptation de la même architecture lors d’un voyage sur Mars entraînerait des pénalités de masse et de fiabilité si importantes qu’il serait insensé de l’utiliser. »

Dr. Katharina Brinkert, du Département de chimie de l’Université de Warwick et du Centre de technologie spatiale appliquée et de microgravité (ZARM) en Allemagne, a également commenté la question. « Une séparation de phase efficace dans des environnements gravitationnels réduits est un obstacle à l’exploration spatiale humaine et est connu depuis les premiers vols dans l’espace dans les années 1960. Ce phénomène est un défi particulier pour le système de survie à bord du vaisseau spatial et de la Station spatiale internationale, car l’oxygène pour l’équipage est produit dans des systèmes d’électrolyseurs d’eau et nécessite la séparation de l’électrode et de l’électrolyte liquide.

Un problème majeur du système actuel est l’absence de gravité dans l’espace. Sur Terre, des bulles de dioxyde de carbone dans un liquide monteraient rapidement vers le haut, mais dans l’espace, les bulles n’ont nulle part où aller et sont en suspension dans le liquide.

Aujourd’hui, la NASA utilise des centrifugeuses pour expulser les gaz de son système de production d’oxygène. Cependant, de telles machines sont volumineuses et nécessitent beaucoup de masse, d’énergie et de maintenance.

Et c’est là qu’intervient l’étude internationale en question, qui propose que l’utilisation du magnétisme puisse atteindre des résultats similaires dans certains cas, permettant de produire de l’oxygène sans cette étape.