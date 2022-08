Un fossile de dinosaure « blindé » découvert en Argentine

Les paléontologues ont découvert des parties du squelette d’un dinosaure « blindé » dans la région de Patagonie, au sud de l’Argentine. Probablement, l’animal vivait à l’époque du Crétacé et avait des dimensions légèrement supérieures à celles d’un chat domestique, environ un mètre et demi de long. On estime que le Jakapil Kaniukura – le nom donné au dinosaure – pesait de 4 à 7 kilogrammes.

Les restes fossilisés ont été découverts près d’un barrage dans la zone paléontologique de La Buitrera (LBPA), dans la province de Rio Negro, entre des lits de dunes migratoires. Il est probable que le Jakapil a marché dans un paysage très différent de celui qu’on y trouve aujourd’hui, car il y a 100 millions d’années, la Patagonie était probablement assez aride et chaude.

Le nom donné au dinosaure, Jakapil Kaniukura, vient d’une langue nomade argentine, où Jakapil indique « porteur de bouclier », et Kaniukura indique « pierre de crête ». C’est un genre de dinosaure basal Thyreophora. Le reptile est considéré comme « blindé » car il avait une armure osseuse en forme de disque le long du cou et du dos, jusqu’à la queue.

Dans une déclaration à The Guardian, le paléontologue et chef de la découverte, Sebastián Apesteguía, a déclaré que le dinosaure « Jakapil a marqué la première découverte d’un dinosaure blindé du Crétacé en Amérique du Sud ». Le chercheur n’a trouvé que certaines parties du squelette, comme 15 fragments de dents, en forme de feuille.

Au cours de leur analyse du dinosaure, les chercheurs ont remarqué que Jakapil ressemblait à une forme primitive de Timophoran qui vivait bien avant la période du Crétacé, qui était un moment géologique qui a commencé il y a 145 millions d’années et s’est terminé il y a 66 millions d’années.

Selon le paléontologue, c’est la première fois qu’une espèce de ce type est vue ici. « Jamais auparavant un tel Thyreophora n’avait été découvert dans l’hémisphère sud », a-t-il déclaré.

Via : Le Gardien

