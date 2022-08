Les cendres des dirigeants mayas ont peut-être été utilisées comme ingrédient pour fabriquer des balles en caoutchouc

Selon la théorie avancée par l’archéologue Juan Yadeun Angulo de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire du Mexique, il existe des preuves de l’utilisation de cendres pour fabriquer des balles dans la ville historique maya de Toniná, dans le sud du Mexique. L’équipe d’Angulo a découvert une crypte vieille de 1300 ans, sur le site en 2020, sous la pyramide appelée le Temple du Soleil, qui abritait environ 400 récipients remplis de matériaux organiques tels que la cendre, le charbon et le caoutchouc naturel.

De plus, il y avait la présence d’ingrédients utilisés dans le processus de vulcanisation, ce qui a accru les soupçons de l’archéologue. Des sculptures et un ancien terrain de balle près de la pyramide ont également été étudiés, et c’est grâce à cet examen minutieux que les chercheurs ont découvert qui était le dirigeant du site. Il y avait deux documents à cet endroit, en hiéroglyphes mayas. L’un de Wak Chan Káhk, décédé le 1er septembre 775 après JC, et l’autre d’une femme nommée Lady Káwiil Kaan, qui aurait été une personne de haut rang, décédée en l’an 722 après JC.

Les archéologues soupçonnent que les balles en caoutchouc ont été fabriquées à partir des cendres de ces deux individus. Lors d’un entretien par e-mail avec Live Science, Juan Angulo a déclaré que dans le « Popol Vuh », un disque qui parle de la création de la culture maya, il est fait référence à l’existence d’un terrain pour jouer au ballon dans le monde souterrain, dans lequel la balle utilisée dans les jeux était la tête d’humains ou de dieux.

D’autres preuves trouvées par Angulo, qui peuvent corroborer ses recherches, étaient des sculptures représentant des captifs à l’intérieur de balles en caoutchouc lancées par un homme richement vêtu.

Désaccord entre experts

Cependant, tous les chercheurs du domaine ne sont pas d’accord avec les hypothèses d’Angulo.

Susan Gillespie, professeur d’anthropologie à l’Université de Floride, a déclaré qu ‘ »en examinant les informations que j’ai trouvées, il n’y a aucune preuve réelle que des balles en caoutchouc aient été créées pour enfermer les restes incinérés des dirigeants mayas ». Elle ajoute qu’elle n’a rien lu sur ces inclusions.

Gabriel Wrobel, professeur d’anthropologie à la Michigan State University, a déclaré à Live Science qu’en fait « une telle pratique est certainement cohérente avec les rituels funéraires complexes et souvent longs des Mayas qui ont été documentés ».

Pour le professeur d’anthropologie biologique à la Tennessee State University, William Duncan, « il est certainement plausible que les restes humains aient été inclus dans des balles en caoutchouc ». « Les restes humains ont été utilisés dans un éventail incroyablement large de contextes et de pratiques pour les anciens Mayas », a-t-il déclaré.

Tous les experts s’accordent à dire qu’il est encore trop tôt pour tirer une quelconque conclusion concrète, davantage d’informations et de preuves sur le sujet sont nécessaires pour que quelque chose soit effectivement divulgué.

