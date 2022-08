Pour la deuxième année consécutive, une partie de drones des hydravions, surnommés « planches de surf robotisées », seront envoyés sur les ouragans de l’Atlantique dans le but d’améliorer les prévisions de tempêtes. Ces appareils disposent d’une voilure spécialement conçue pour fonctionner dans les conditions de vent extrêmes rencontrées lors des ouragans.

«Ils sont déployés près de la terre ferme en juin et juillet, puis ciblés sur des régions prédéfinies où les ouragans sont historiquement passés. Tu drones puis ils fonctionnent et envoient des données pendant le pic de la saison des ouragans, qui s’étend d’août à octobre », a expliqué Greg Foltz, océanographe pour la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) à Miami. « Ils sont contrôlés à distance et leurs itinéraires sont ajustés en fonction de l’existence de cyclones tropicaux en développement. »

Cette année, trois de drones Les émissaires travailleront en collaboration avec des planeurs sous-marins pour obtenir des données sur l’océan de surface et l’interaction entre l’air et la mer. L’un des phénomènes étudiés sera l’intensification rapide des ouragans.

« Les tempêtes qui s’intensifient rapidement peuvent causer beaucoup de dégâts et de décès », a déclaré John Cortinas, directeur du laboratoire d’océanographie et de météorologie de l’Atlantique de la NOAA. « Les systèmes d’observation en temps réel sont essentiels pour comprendre les processus atmosphériques et océaniques qui conduisent à la formation et à l’intensification de ces ouragans. »

Comment ils travaillent

Tu drones Les navigateurs collectent et transmettent des données telles que la température de l’eau et de l’air, l’humidité relative, la pression barométrique, la vitesse et la direction du vent, la salinité de l’eau, ainsi que la hauteur et la durée des vagues océaniques.

Ils disposent de panneaux solaires et utilisent cette source d’énergie pour naviguer de manière autonome et collecter des informations partout où ils vont. Un tel appareil peut circuler pendant des années sans émettre de carbone. De plus, ils constituent une alternative pratique et sûre aux déplacements de collecte de données habités, souvent coûteux.

En 2019, l’un d’eux drones a effectué un tour de l’Antarctique, une route qui a pris 196 jours et comprenait 22 000 km d’eaux glacées. L’objectif de la mission était de compiler des informations sur les émissions de carbone dans cette région lointaine.

