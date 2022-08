Découvrez les meilleures images de la Lune Sturgeon, considérée par certains comme la dernière Super Lune de 2022

Ce jeudi (11), les cieux de différentes parties du monde ont été illuminés par l’arrivée de la pleine lune du mois d’août, également appelée la lune de l’esturgeon. Vous pouvez cliquer ici pour comprendre la raison de ce nom – et connaître les désignations que l’étoile reçoit dans sa phase complète dans les autres mois de l’année.

Hier soir, vers 22h35, la Lune Sturgeon s’est approchée à un peu plus de 361 000 km de la Terre, soit moins de 90% de la distance de son point le plus proche de notre planète, appelé périgée. Selon les paramètres établis dans les années 1970 par l’astrologue Richard Nolle, « père » du terme Supermoon, l’indice à atteindre ce jeudi rentre dans ce classement.

Pour d’autres références, comme les revues d’astronomie spécialisées Ciel et télescope et Heure et datele point auquel la Lune a atteint sa pleine phase jeudi n’est pas assez proche du périgée pour la classer comme Supermoon.

Notre chroniqueur Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’astronomie (APA) et directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON), explique que, dans la communauté scientifique, les astronomes préfèrent utiliser le terme « périgée-syzygie » ou simplement » pleine lune au périgée », adopté lorsque la lune entre dans la phase pleine à moins de 24 heures du périgée. « Et selon ce critère, la pleine lune d’août 2022 n’est pas une super lune, car elle a atteint cette phase 32 heures et 20 minutes après avoir atteint son périgée. »

Quoi qu’il en soit, notre satellite naturel apparaissait immense et brillant, et, cerise sur le gâteau, il était toujours en conjonction avec Saturne, l’approche la plus proche entre les deux étoiles s’étant produite à 3 heures du matin ce vendredi (12).

Découvrez les images de la super lune de l’esturgeon

Notre lecteur Ulisses Santos Gonçalves, qui n’a pas indiqué son emplacement, nous a envoyé cette belle photographie qu’il a prise de la Supermoon.