James Webb révèle une vidéo impressionnante de l’univers ; vérifier

Une grande partie du potentiel de James Webb est encore inconnue. Pourtant, le télescope spatial montre déjà des images incroyables de l’univers, comme celle de la galaxie Cartwheel, récemment rapportée par type de lookl. Après la révélation du record, une vidéo a été montrée qui voyage dans l’espace jusqu’à arriver dans la galaxie qui est à 500 millions d’années-lumière de nous.

« Les observations de Webb capturent Cartwheel à un stade très transitoire », ont écrit des responsables de l’Agence spatiale européenne (ESA) dans une légende avec la vidéo, publiée sur YouTube (ouvre dans un nouvel onglet) le lundi 8 août.

Découvrez l’incroyable plongée de James Webb dans l’Univers

Révélation de la galaxie de la roue de charrette

Selon une note publiée par la NASA le jour où la photo a été révélée, l’image offre un nouveau regard sur la façon dont la galaxie Cartwheel a changé au cours de milliards d’années. Située à environ 500 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation du Sculpteur, elle est extrêmement rare à observer.

Son apparence, qui ressemble à une roue de chariot, est le résultat d’un événement puissant : une collision à grande vitesse entre une grande galaxie spirale et une galaxie plus petite non visible sur l’image capturée par Webb.

Selon la NASA, les collisions de proportions galactiques provoquent une cascade de différents petits événements entre les galaxies impliquées. Pour Cartwheel, la collision a surtout affecté sa forme et sa structure.

Cette galaxie arbore deux anneaux – un intérieur brillant et un coloré autour d’elle. Ces anneaux s’étendent vers l’extérieur à partir du centre de la collision, comme des ondulations dans un étang après qu’une pierre y ait été jetée. En raison de ces caractéristiques distinctives, les astronomes l’appellent la «galaxie annulaire», une structure moins courante que les galaxies spirales de notre Voie lactée.

