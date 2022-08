Des scientifiques découvrent une météorite expulsée d’un astéroïde ; comprendre

Une étude de la météorite Águas Zarcas, tombée à Porto Rico en 2019, a révélé une curiosité pour ces objets : pour une raison non encore découverte par les scientifiques, certains astéroïdes crachent des roches comme la météorite observée. En parallèle, en 2019, la sonde OSIRIS-Rex de la NASA a exploré l’astéroïde Bennu et a observé qu’il possédait cette caractéristique.

Lors de la préparation d’Águas Zarcas pour une autre étude, avec un autre objectif, les scientifiques ont fini par trouver cette preuve. Selon l’auteur principal Xin Yang, étudiant diplômé en géochimie à l’Université de Chicago, « Nous essayions d’isoler de très petits minéraux de la météorite en la congelant avec de l’azote liquide et en la décongelant avec de l’eau chaude, pour la briser. » , quand ils ont remarqué la particularité.

Selon les recherches, le fragment Águas Zarcas et l’astéroïde Bennu partagent le même matériau de composition : ils sont riches en carbone. Les météorites peuvent provenir de morceaux de lunes et de planètes, mais la plupart du temps, ce sont des parties d’astéroïdes. Ces découvertes pourraient en dire long sur l’origine de ces matériaux, et même offrir une nouvelle façon de comprendre comment les roches à la surface d’un astéroïde se mélangent.

Le conservateur des météorites au Field Museum de Chicago et auteur principal de l’étude, Philipp Heck, a déclaré que, face à la découverte et au possible changement d’orientation dans la ligne de recherche, la plupart des scientifiques renonceraient simplement à changer de voie d’analyse et procéderaient à la fragmentation de la météorite, faisant avancer le programme d’études original.

Face à l’écart par rapport à l’objectif principal de l’étude, les chercheurs ont décidé d’approfondir les nouvelles preuves. Ils ont utilisé des tomodensitogrammes pour comparer les météorites, la même technique que les médecins utilisent pour examiner les structures internes du corps d’un patient.

Premières impressions de la météorite

Selon Heck, la chose la plus impressionnante observée dans la tomographie est que « ces composants étaient tous écrasés – normalement, ils seraient sphériques – et ils avaient tous la même orientation », c’est-à-dire qu’un processus déformait les météorites dans la même direction. À partir de ces données, des modèles informatiques développés par l’équipe de recherche ont suggéré que l’astéroïde, à l’origine de la météorite Aguas Zarcas, aurait pu subir une collision à grande vitesse.

Cet impact a probablement généré « un cycle thermique constant qui rend la roche cassante et se brise en gravier », a déclaré Heck, et comme l’attraction gravitationnelle de l’astéroïde est faible, ces fragments peuvent facilement se disperser. De tels accidents, comme celui de la météorite Águas Zarcas, ne se produisent pas très souvent. Bien qu’il s’agisse du premier fragment d’astéroïde à montrer des signes de ce comportement, ce n’est peut-être pas le seul.

Via : Space.com

