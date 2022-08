Les missions spatiales doivent compter sur l’entraide entre humains et robots, se défend l’astronaute

Lors d’un atelier parrainé par le Center for Engineering & Safety (NESC) de la NASA intitulé « Unique Science of the Moon in the Artemis Era », l’astronaute de l’agence spatiale américaine John Grunsfeld a parlé des divers obstacles techniques dans l’environnement lunaire pour de potentielles expériences scientifiques astronomiques comme partie des missions Artemis de la NASA, et les défis rencontrés en ce qui concerne l’assemblage et la maintenance de l’analyse et de l’infrastructure des vols spatiaux.

Il y avait trois jours de séminaires, avec plusieurs professionnels impliqués dans l’industrie spatiale. Les thèmes allaient de la poussière lunaire et de la production d’énergie à l’exploration robotique et aux vols spatiaux habités, dans le but d’établir une feuille de route pour le développement d’expériences lunaires jusqu’à leur exécution dans les décennies à venir.

John Grunsfeld, en plus d’être un astronaute, était l’administrateur associé de la NASA à la Direction des missions scientifiques (SMD), a géré plus de 100 missions scientifiques au cours de ses dix années à ce poste, y compris l’atterrissage du rover Curiosity sur Mars en 2012. astronaute, il a piloté la navette spatiale et a servi d’astronaute principal lors de la dernière mission de maintenance du télescope spatial Hubble en 2009.

Avec un palmarès enviable, Grunsfeld a été intronisé au Temple de la renommée des astronautes en 2015 et a pris sa retraite de la NASA un an plus tard. Aujourd’hui, il est un expert de l’exploration spatiale humaine et robotique. Son dernier sondage a été publié en avril de cette année. Il décrit, en 800 pages, douze domaines clés de priorité scientifique, répartis en trois catégories : Origine du système solaire, Mondes et processus du système solaire, et Vie et habitabilité.

L’ancien astronaute, lors de son discours, a souligné que « toute exploration robotique est une exploration humaine », et malgré ce que « certains futuristes pourraient en penser, à notre époque, toute exploration robotique est vraiment un partenariat homme-machine ». Il a souligné que les missions spatiales doivent dépendre de l’interaction des deux.

L’expérience acquise en tant qu’astronaute comptait pour les conclusions

Selon les dernières recherches de Grunsfeld, la subtilité humaine manque encore « pour la conscience de la situation, la dextérité adaptative, la reconnaissance des formes et les réactions aux situations inattendues » dans les technologies prévues pour les missions à venir. L’orateur a souligné au public que les machines sont nos outils. Il suggère que la NASA investisse dans la promotion d’une plus grande synergie entre ses divisions, afin que la communication entre les secteurs puisse être efficace et que les exigences des missions de l’agence puissent être remplies.

«Sans une stratégie intégrée et cohérente, il est peu probable que la science planétaire au niveau décennal soit menée sur la lune via Artemis. L’exploration humaine peut être utilisée pour atteindre des objectifs scientifiques de niveau inférieur jusqu’à ce qu’Artemis intègre des exigences de niveau supérieur capables d’atteindre des priorités scientifiques décennales.

Ses recherches décennales comportaient également des recommandations parallèlement à ses découvertes à la NASA, dont l’une suggère que la Division des sciences planétaires (PSD) considère l’exploration humaine comme une source de soutien pour les missions robotiques afin de faire avancer les objectifs scientifiques lunaires à long terme. Il atteste que la création de systèmes et d’infrastructures scientifiques est plus efficace lorsqu’elle est réalisée par des mains humaines que les automatisations robotiques.

Pour étayer son propos, l’expert a partagé une vidéo dans laquelle il démontre les différentes réparations qu’il a dû effectuer au fond du télescope. Sans réparations humaines, Hubble aurait été inutilisable. Ces actions ont encore prolongé la mission de Hubble sur trois décennies. Ce télescope spatial est toujours opérationnel aujourd’hui. Son espérance de vie était estimée à seulement dix ans. « Il ne faut pas croire qu’un ‘explorerbot’ autonome soit proche […]les capacités humaines dépasseront de loin les capacités robotiques », a déclaré l’ancien astronaute.

Séparez les missions pour aller plus loin dans les missions spatiales

D’autres points de l’enquête soulignent positivement les performances du vaisseau spatial Starship, de la société SpaceX, qui a remporté le contrat de la NASA pour le fournisseur de Human Landing System de l’agence. L’expert a attesté qu’il y a un énorme avantage à réaliser des partenariats, y compris internationaux, dans le cadre du programme Artemis, car « la participation internationale aux programmes humains a l’avantage de fournir une participation plus large de scientifiques, d’ingénieurs et du public de différents pays et cultures, renforcer la coopération de la communauté internationale dans les efforts pacifiques.

Par ailleurs, le document indique que « les missions commerciales de vols spatiaux habités vers les surfaces lunaires et martiennes fourniront une capacité de charge utile sans précédent et offriront potentiellement d’énormes opportunités pour la science planétaire ».

Via : Space.com

