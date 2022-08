End of the Sun : la cartographie de la mission européenne de la Voie lactée révèle quand et comment notre étoile mourra

Les modèles d’évolutions stellaires peuvent nous aider à comprendre ce processus et à comprendre notre place dans le cosmos. « Si nous ne comprenons pas notre propre Soleil – et il y a beaucoup de choses que nous ignorons à son sujet – comment pouvons-nous espérer comprendre toutes les autres étoiles qui composent notre merveilleuse galaxie ? », a déclaré l’astronome Orlagh Creevey de l’Observatoire de la Côte d’Azur en France.

La meilleure façon d’y parvenir est de rechercher dans la Voie lactée des étoiles semblables au Soleil à différentes étapes de leur vie, puis de les positionner sur une chronologie pour modéliser le passé et l’avenir de notre propre étoile. Avec la dernière publication des données du projet Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA), nous avons maintenant la chronologie la plus détaillée de la vie du Soleil jamais projetée.

Satellite Gaia, de l’Agence spatiale européenne (ESA). Image : ccarreau – ESA

Cartographier la Voie lactée avec la plus grande précision est la mission principale du vaisseau spatial, qui est équipé d’une suite d’instruments pour suivre les positions et les mouvements des étoiles dans le ciel, tout en effectuant une analyse détaillée de la luminosité et de la classification spectrale de chaque étoile.

Ces valeurs peuvent être utilisées pour déterminer des facteurs tels que la composition chimique et la température, et peuvent également être tracées sur un graphique connu sous le nom de diagramme Hertzsprung-Russell, qui donne une estimation de l’âge de l’étoile.

Bien que la masse d’une étoile ne change pas à mesure qu’elle vieillit, sa température change de manière très significative lorsque la fusion nucléaire se produit en son sein, ce qui est observé sous forme de variations de l’intensité de sa luminosité.

Notre Soleil est classé comme étoile de séquence principale de type G, ou naine jaune (même s’il n’est pas vraiment jaune comme nous le pensons). Il a environ 4,57 milliards d’années, soit environ la moitié de sa durée de vie principale. Selon Creevey, la fusion thermonucléaire y a également lieu, générant une température de surface de près de 5 500 ºC.

Regarder d’autres étoiles de type G devrait nous donner une bonne idée de la quantité de carburant que notre Soleil peut continuer à brûler – et quand il pourrait éventuellement s’éteindre.

Creevey et son équipe ont commencé à passer au peigne fin les données de Gaia dans le but d’obtenir des données précises sur des étoiles avec des températures relativement « plus froides », entre 2 700°C et 9 700°C. En effet, les étoiles à basse température ont tendance à être plus petites et à vivre plus longtemps que les plus chaudes.

L’observation d’étoiles plus froides peut donc potentiellement en dire plus sur l’histoire et l’évolution stellaires de la Voie lactée et de l’univers dans son ensemble. Les enquêtes ont abouti à 5 863 étoiles semblables au Soleil sur le diagramme de Hertzsprung-Russell, entre très jeunes et très âgées.

En identifiant uniquement les étoiles les plus semblables au Soleil, l’équipe a pu confirmer l’heure de la mort.

En accord avec les projections précédentes de la durée de vie du Soleil, sa température culminera à environ 8 milliards d’années. Elle se transformera ensuite en une étoile géante rouge lorsqu’elle aura environ 10 à 11 milliards d’années.

Selon l’étude de Creevey et son équipe, publiée dans la revue Astronomie & Astrophysique, la luminosité du Soleil augmente d’environ 10 % tous les milliards d’années, ce qui indique que sa température augmente également. Ce changement semble minime, mais il rendra la Terre inhabitable pour la vie telle que nous la connaissons.

