« Irresponsable ! » : les États-Unis accusent la Russie d’utiliser des engins spatiaux espions pour « poursuivre » l’un de ses satellites

Les relations entre les États-Unis et la Russie se détériorent chaque jour. Le Pentagone, siège du département américain de la Défense, accuse le pays dirigé par Vladimir Poutine de harceler l’un de ses satellites de reconnaissance, une pratique connue sous le nom de talonnage – lorsque des éléments non autorisés suivent des personnes autorisées pour sécuriser des lieux afin d’obtenir des biens de valeur et des informations confidentielles.

Les orbites des satellites Kosmos-2558 et USA 326 sont suffisamment proches pour que le gouvernement américain accuse la Russie de traque. Crédit : Marco Langbroek via Twitter

La semaine dernière, la Russie a lancé Kosmos 2558, qui semble avoir été placé presque sur la même orbite que USA 326, un satellite américain lancé en février. Selon le scientifique néerlandais Marco Langbroek, expert en connaissance optique de la situation spatiale, depuis le 2 août, le vaisseau spatial russe reflète l’orbite du satellite américain avec une différence de seulement 0,04 degré et une séparation de 67 km.

5/x

~67 km, la plupart en altitude, est une distance de sécurité claire, mais suffisamment proche pour la rendre intéressante étant donné que Kosmos 2558 semble avoir été inséré presque exactement dans le même plan orbital que USA 326. – Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 6 août 2022

« C’est un comportement vraiment irresponsable », a déclaré le général James H. Dickinson, qui dirige le Commandement spatial américain (US SPACECOM), à NBC Nightly News. « Nous voyons que c’est sur une orbite similaire à l’un de nos actifs de grande valeur pour le gouvernement américain. »

Selon les rumeurs, Kosmos 2558 serait un soi-disant « satellite inspecteur », capable de manœuvrer à proximité d’autres engins spatiaux. D’après le site espace.comd’autres satellites russes ont été observés dans le passé présentant les mêmes comportements.

Le test anti-satellite de la Russie a provoqué la colère des États-Unis en 2021

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis condamnent les activités russes en orbite. En novembre dernier, le pays a tiré un missile pour détruire l’un de ses propres satellites défunts lors d’un test anti-satellite, laissant derrière lui des milliers de débris spatiaux traçables et des centaines de milliers de débris plus petits et indétectables en orbite basse de la Terre, mettant en danger la structure de la Terre. Station spatiale internationale (ISS) et son équipage.

À l’époque, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, avait déclaré que la décision de la Russie était considérée comme imprudente. « Ce test augmentera considérablement le risque pour les astronautes et les cosmonautes sur l’ISS, ainsi que pour d’autres activités de vols spatiaux habités. »

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a également exprimé son mécontentement face au test anti-satellite russe. « Je suis scandalisé par cette action irresponsable et déstabilisatrice. Avec sa longue et riche histoire dans le domaine des vols spatiaux habités, il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes américains et internationaux partenaires de l’ISS, mais aussi ses propres cosmonautes », a déclaré Nelson à l’époque. « Leurs actions sont imprudentes et dangereuses, menaçant également la station spatiale chinoise et les taikonautes à bord. »

*Image en vedette : NBC News

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !