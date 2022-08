Mer laiteuse : les scientifiques sont plus près d’expliquer ce phénomène

Les chercheurs sont plus près de comprendre un phénomène particulier : la mer laiteuse. Il rend les eaux de la haute mer fluorescentes et laiteuses la nuit. Lors d’une expédition à travers l’océan Indien, sur le pont du yacht Ganesha, Naomi McKinnon a vu la mer s’illuminer.

Selon le rapport fourni par le membre d’équipage à la BBC, « la mer était éclairée comme s’il y avait de grands projecteurs de lumière sous l’eau. […]et les vagues à la proue étaient noires, ce qui était une expérience effrayante, car normalement les vagues à la proue sont toujours blanches et la mer est noire.

Le phénomène des mers laiteuses est au-delà de toute explication et peu de rapports et de recherches ont été effectués sur ce sujet. Il est possible d’en trouver dans la lecture maritime et dans la fiction, cependant, peu de personnes sont entrées en contact avec cet événement.

Naomi dit que « visuellement, on aurait dit que le bateau flottait plus haut que d’habitude et que nous naviguions à travers un champ de neige qui scintillait avec la lueur de la lune ». Une fois à terre, elle a cherché à en savoir plus sur le sujet et a trouvé un rapport de l’expert en observation de la Terre de l’Université de l’État du Colorado, Steve Miller.

Rapport sur les mers laiteuses

L’article de Miller décrit un événement similaire au large de Java dans l’océan Pacifique, enregistré par satellite. Dans une interview à la BBC, l’expert a déclaré que « nous aimerions avoir des données de l’eau pour prouver ce que nous avons vu du ciel, mais il était difficile d’entrer en contact avec des bateaux ou des personnes qui auraient pu être témoins de quelque chose. Nous avons donc pris le risque calculé de publier l’œuvre dans l’espoir de trouver quelqu’un qui l’a vue.

Lorsque le chercheur a pris contact avec le rapport du yacht Ganesha, il était fou de joie car c’était « la première confirmation visuelle que notre nouvelle génération de capteurs satellites peut détecter les mers laiteuses de manière autonome ».

Miller a contacté le biologiste marin Kenneth Nealson, qui a longtemps collaboré à l’étude des mers laiteuses. Au contact des preuves, le biologiste a identifié un autre détail important : avant l’événement dans le sud de Java, il y avait une énorme prolifération d’algues dans la région.