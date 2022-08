Découvrez les images les plus impressionnantes prises à ce jour par le télescope spatial James Webb

Dans la dernière étape de la mise en service, avec un peu moins de deux mois avant qu’il ne commence à fonctionner efficacement, l’observatoire a capturé une image sans précédent du Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite naine de la Voie lactée, située à 163 000 années-lumière de la Terre.

Lorsque le disque a été publié, le travail de Webb a été comparé à celui du télescope spatial Spitzer, aujourd’hui disparu – un pionnier, à l’époque, dans la génération d’images haute résolution de l’univers.

Une comparaison des enregistrements du Grand Nuage de Magellan réalisés par le télescope spatial Spitzer et le télescope spatial James Webb. Images : NASA/JPL-Caltech (à gauche) et NASA/ESA/CSA/STScI (à droite)

Il convient de rappeler que, également avant les observations officielles, Webb a réalisé le premier enregistrement d’une cible en mouvement, en capturant l’image de l’astéroïde 6841 Tenzing se déplaçant dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

Et les observations scientifiques du télescope James Webb commencent

Pendant de nombreuses années, depuis que le projet a été présenté au monde, les attentes autour de la science que le télescope James Webb pourrait apporter n’ont fait que croître, d’autant plus au vu des retards constants dans l’achèvement de sa construction et de son lancement.

Il n’est donc pas surprenant de voir à quel point la divulgation des premières images a été applaudie et a eu une telle répercussion dans les médias du monde entier. O Apparence numérique a fait la diffusion en direct de la diffusion Web de la NASA, et chaque enregistrement révélé a généré plus d’admiration parmi les présentateurs, l’astronome invité et le public qui suivait tout via notre chaîne YouTube (vous pouvez voir ou revoir la vidéo ici).

En ce mardi matin tant attendu, quatre captures ont été montrées : une spectrographie de WASP-96 b, une exoplanète située à 1 150 années-lumière de la Terre ; NGC 3132, une nébuleuse planétaire située dans la constellation Vela qui ne cesse de croître ; Le Quintette de Stephan, un amas de cinq galaxies dans la constellation de Pégase, à environ 290 millions d’années-lumière ; et un enregistrement impressionnant de la nébuleuse Eta Carinae, également appelée « nébuleuse Carina ».

La nébuleuse de la Carène, remplie d’étoiles jeunes et en formation, est imprégnée de rayonnement ultraviolet et de vents stellaires qui forment cet immense mur de poussières et de gaz cosmiques. Image : NASA/Divulgation

En plus de ceux-ci, l’image de l’amas de galaxies SMACS 0723, que la NASA avait publiée la veille, avec la participation du président américain Joe Biden, a également été à nouveau montrée.

Un mois de travail acharné et des résultats étonnants

Au cours des 30 jours qui se sont écoulés depuis la grande ouverture, nous continuons d’être étonnés à chaque nouvelle observation de Webb. La galaxie spirale M74, située à 32 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation des Poissons, était l’une des plus belles structures cosmiques révélées par le télescope.

C’est une cible de prédilection pour les passionnés d’astronomie en raison de son orientation : la galaxie est juste « de face » avec la Voie lactée, comme si elle nous regardait « les yeux dans les yeux ».