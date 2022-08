Une vidéo montre une impressionnante « tornade de feu » en Californie ; Regardez

Une « tornade de feu » dans le nord-ouest de Los Angeles, en Californie, a frappé plus de 60 hectares de forêt. L’enregistrement a été réalisé par la chaîne KTLA. Environ 200 pompiers ont été déployés pour combattre l’incident.

La vidéo du diffuseur américain montre l’image impressionnante des flammes à côté de la fumée, formant une colonne en spirale. Malgré l’ampleur des flammes qui effraient ceux qui regardent les images, le service d’incendie de Los Angeles a déclaré que l’endiguement de l’incendie était en « bon progrès ».

Reproduction : KTLA 5/Chaîne YouTube

Cependant, la société affirme qu’elle n’a pas encore identifié les causes de cet incendie, qui s’est déclaré hier (10), vers 17 heures, heure locale. Malgré la part importante des flammes, heureusement, aucun risque de cette situation pour la population locale n’a été identifié.

La tornade de feu est soupçonnée d’être le résultat de « la combustion de matériaux combustibles secs et de vents erratiques ».

Autres incendies en Californie

Les incendies dans l’État de Californie à cette période de l’année sont fréquents. O Apparence numérique fin juillet, a apporté des données sur l’été rigoureux qui affecte surtout la côte ouest des États-Unis, et les conséquences que le temps sec a causées. Des images des satellites Landsat de la NASA dédiés à l’observation des ressources naturelles de la Terre ont montré le parc national de Yosemite touché par l’incendie qui s’est déclaré le 2 juillet. D’autres satellites tels que GOES-17, exploité par la National Oceanic and Sentimospheric Administration, ont également montré l’événement.

A cette occasion, plus de 2 500 sapeurs-pompiers interviennent pour combattre l’incendie. Le vent a contribué à propager les flammes, même s’il n’était pas si intense, et les habitants sont contraints de quitter leurs maisons au fur et à mesure que l’incendie progresse. La sécheresse, traditionnelle dans l’État, rend difficile pour les autorités de tenter de contenir les flammes.

