L’insecte préhistorique « Big Brother » a utilisé une vision à 360º pour capturer sa proie

Un fossile recouvert d’ambre vieux de 100 millions d’années a été analysé par des experts qui ont été surpris de découvrir un insecte préhistorique complètement différent de tout autre observé jusqu’à l’ère actuelle – à tel point qu’il ne rentre dans aucune classification existante, ayant eu besoin de spécifier une famille unique.

Les caractéristiques particulières du spécimen fossilisé ne le placent dans aucune famille d’insectes jamais cataloguée. Image : George Poinar Jr., Université d’État de l’Oregon

Découvert dans une mine du village de Noije Bum au Myanmar, en Asie du Sud-Est, l’animal a été décrit dans un article publié dans le journal. BioOne Complet, par l’entomologiste George Poinar Jr., professeur émérite à l’Oregon State University, USA. Les co-auteurs Alex E. Brown, de l’Université de Californie à Berkeley, et Péter Kóbor, du réseau de recherche Eötvös Loránd en Hongrie, signent également la recherche.

Bien qu’il mesurait un peu plus de 5 mm de long, l’arthropode, qui s’appelait Palaeotanyrhina exophthalma, avait des yeux bombés en forme de bulbe qui lui donnaient une vue à 360º et une résine collante sécrétant de ses pattes, caractéristiques qui en faisaient un prédateur vorace qui donnait aucune chance pour sa proie de s’échapper.

« C’est un petit prédateur qui utilisait ses yeux globuleux pour localiser ses proies », explique Poinar dans un communiqué, en le comparant à une phrase du livre « 1984 » de George Orwell : « Big Brother vous regarde» (« Big Brother vous regarde », en portugais), qui fait référence aux caméras de sécurité et à la surveillance constante d’un gouvernement dictatorial, et reflétait les peurs et les problèmes mondiaux du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale.

« La substance collante expulsée de ses pattes a été produite par les glandes dermiques et a aidé l’insecte à capturer des proies potentielles. »

Selon les recherches, la créature fait partie de l’ordre des hémiptères, composé de plus de 80 000 espèces, dont des cigales, des punaises de lit et des cafards aquatiques. La taille de ces insectes varie de 1 mm à 15 cm, et tous ont des pièces buccales adaptées à la perforation et à la succion.

Poinar explique que, bien que le fossile présente certaines caractéristiques de la superfamille des Reduvoidea, sa lèvre inférieure étendue de la bouche, la forme de la tête et les veines antérieures l’excluent de ce groupe.

