La Corée du Nord aurait menti sur le lancement de missiles

Des preuves recueillies par des chercheurs de la société californienne Planet, aux États-Unis, soulignent que le lancement de missiles balistiques par la Corée du Nord a été un échec. Le pays a annoncé que l’ICBM (Intercontinental Ballistic Bissil), modèle longue portée Hwasong-17, avait passé un test réussi le 14 mars. Cependant, le résultat peut avoir été différent de celui officiel.

Par rapport aux photographies satellites du site de décollage et aux images diffusées dans la propagande du gouvernement nord-coréen et à la diffusion du lancement de la fusée, il existe de sérieuses incohérences entre ce qui a été déclaré par la Corée du Nord et les enregistrements satellites.

Dans une interview en podcast, l’expert en contrôle des armes Jeffrey Lewis du Middlebury Institute en Californie a déclaré que le missile lancé en mars n’était pas le Hwasong-17, mais un autre modèle. Dans la vidéo de lancement publiée par la Corée du Nord, il est noté que l’ICBM dans les images n’accélère pas aussi vite que le puissant Hwasong-17. Découvrez le fil de l’expert ci-dessous: