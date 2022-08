C’est aujourd’hui! L’éventuelle dernière Super Lune de l’année aura une diffusion commentée en temps réel

Tel que rapporté par Apparence numérique, ce jeudi (11), la pleine lune d’août commence, plus précisément à 22h35 (toutes les heures mentionnées sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia). Connue sous le nom de « Sturgeon Moon », celle-ci peut être considérée comme la dernière Supermoon de 2022, selon certains critères.

Ce jeudi (11), commence la pleine lune connue sous le nom de Sturgeon Moon, considérée par certains comme la dernière Super Lune de 2022. Image : kdshutterman –

Selon une tradition américaine née au XVIIe siècle, chacune des 12 pleines lunes de l’année se voit attribuer une nomenclature spécifique. Dans le cas du mois d’août, il porte ce nom car c’est la période où l’esturgeon est trouvé en plus grande quantité et pêché plus facilement dans les Grands Lacs d’Amérique du Nord, entre le Canada et les USA.

Cette année, la Lune Sturgeon arrivera à un peu plus de 361 000 km de la Terre, soit moins de 90 % de la distance de son point le plus proche de notre planète, appelé périgée. Selon les paramètres établis dans les années 1970 par l’astrologue Richard Nolle, « père » du terme Supermoon, l’indice à atteindre ce jeudi rentre dans ce classement.

Pour d’autres références, comme les revues d’astronomie spécialisées Ciel et télescope et heure et datele point auquel la Lune atteint sa pleine phase ce soir n’est pas assez proche du périgée pour la classer comme Supermoon.

Notre chroniqueur Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’astronomie (APA) et directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON), explique que, dans la communauté scientifique, les astronomes préfèrent utiliser le terme « périgée-syzygie » ou simplement » pleine lune au périgée », adopté lorsque la lune entre dans la phase pleine à moins de 24 heures du périgée. « Et selon ce critère, la pleine lune d’août n’est pas une super lune, car elle atteint cette phase 32 heures et 20 minutes après avoir atteint son périgée. »

Quoi qu’il en soit, notre satellite naturel se présentera ce soir immense et lumineux, et, cerise sur le gâteau, il sera toujours en conjonction avec Saturne, le rapprochement entre les deux astres se produisant à 3 heures du matin (déjà vendredi 12), promettant des vues spectaculaires pour les astronomes et les amoureux du ciel nocturne.

Si le temps est nuageux à votre emplacement, il sera plus difficile de voir la vue. Le froid peut aussi décourager de sortir pour profiter du phénomène. Mais ne vous inquiétez pas. D’après le site espace.comle projet de télescope virtuel, un service fourni par l’Observatoire astronomique Bellatrix, basé à Rome, en Italie, diffusera un webcast commenté par des astrophysiciens sur sa chaîne YouTube.

Le problème est qu’en raison des différences entre les fuseaux horaires au Brésil et en Italie, l’heure prévue pour le début de la transmission peut être un peu décourageante : ce sera à partir de 2h30 du matin.

Chaque fois que la pleine lune se produit près du périgée, elle apparaît jusqu’à 14 % plus grande et 30 % plus lumineuse dans le ciel, ce qui en soi est une excellente raison de voir ce qui pourrait être la dernière Super Lune de l’année. Et avec une conjonction astrale pour couronner le spectacle, la nuit s’annonce encore plus spéciale.

