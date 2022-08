Avez-vous déjà rêvé d’araignées ? Ils ont peut-être déjà rêvé de toi

Il n’y a pas de pire cauchemar pour un arachnophobe que de rêver d’araignées. Imaginez, alors, penser qu’ils peuvent aussi rêver – qui sait, même avec des humains. De nouvelles recherches sur les araignées sauteuses apportent des informations sans précédent sur le sommeil des animaux et pourraient révéler des détails jusque-là inconnus sur leurs capacités cognitives.

De minuscules araignées sauteuses de la taille d’un ongle peuvent rêver pendant leur sommeil, selon une nouvelle étude. Image : Kasikun_Kamol –

Selon l’étude, publiée plus tôt cette semaine dans PNASqui a examiné les mouvements des yeux et du corps de 34 araignées Evarcha arcuata pendant leur sommeil, il est possible que ces arachnides entrent dans un état de sommeil similaire au nôtre.

C’est parce qu’ils font le même mouvement oculaire rapide (REM) que celui observé chez les humains et les autres vertébrés lorsqu’ils dorment profondément, ainsi que des contorsions et des spasmes musculaires qui caractérisent les réactions du corps pendant que l’individu rêve.

Une équipe de chercheurs dirigée par l’écologiste comportementale et évolutive Daniela Roessler de l’Université de Harvard a remarqué que ces araignées, plus petites qu’un ongle, s’accrochent à un seul brin de soie et restent immobiles toute la nuit. Je veux dire, presque immobile. En fait, leurs corps se contractent plusieurs fois de suite et leurs jambes se recroquevillent dans ce qui semble être une posture défensive.

Les bébés araignées sont transparentes et permettent des observations plus claires

Bien que chez les spécimens adultes, il était plus difficile de déterminer exactement ce qui se passait, les corps immatures des animaux plus jeunes sont transparents, ce qui a permis de visualiser et même d’enregistrer les réactions internes pendant la période d’inactivité nocturne.

Au cours des dix premiers jours de leur vie, les araignées sauteuses n’ont pas encore développé de pigment dans l’exosquelette qui recouvre leur minuscule tête et qui est presque entièrement dédié aux globes oculaires.