Une tempête solaire surprise provoque un phénomène lumineux dans le ciel ; Voir

Mardi dernier (9), le Apparence numérique a rapporté qu’une tempête solaire inattendue a frappé la Terre dimanche (7). Cet événement a formé d’incroyables aurores, et l’une d’elles a été enregistrée dans le sud du Canada. La collision résultante entre les particules de l’atmosphère et les particules chargées provenant du Soleil a permis au phénomène de se produire même à des latitudes beaucoup plus basses que d’habitude.

Au Canada, en plus de l’aube du week-end, le ciel avait la présence du phénomène connu sous le nom de STEVE – abréviation en anglais de « forte amélioration de la vitesse thermique ». Il est formé par une ligne de gaz chaud qui traverse le ciel sur des centaines de kilomètres, et a été décrit pour la première fois en 2017 comme un « énorme ruban de lumière violacé » qui peut rester dans le ciel pendant une heure ou plus accompagné d’un feu vert qui disparaît en quelques minutes.

L’écrivain et photographe d’astronomie Alan Dyer a capturé le ciel pendant l’événement. Vérifier: