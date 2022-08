Pas de licence de lancement, SpaceX retarde le vol d’essai de Starship

Bien que la licence de spectre radioélectrique ait été délivrée par la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis mercredi (10), ce n’est pas la seule approbation requise pour autoriser le vol.

SpaceX attend toujours la licence de lancement, un document réglementaire qui doit être délivré par la FAA – le même organisme chargé d’accorder la licence environnementale de Starbase, comme indiqué ci-dessus (et qui a pris près de six mois pour être achevé).

Compte tenu de cela, la société aérospatiale d’Elon Musk vise le 1er septembre pour le lancement de la mission tant attendue, avec des dates de sauvegarde allant jusqu’en mars 2023.

La FCC elle-même a tenu à alerter à ce sujet sur son compte Twitter, lors de l’annonce de l’approbation de la licence de spectre radio. « Rappel, ce n’est pas la même chose qu’une licence de sortie. Il s’agit d’une licence radio spécifique aux véhicules d’essai et n’indique pas de changement de statut. S’il vous plaît, ne faites pas de vidéo YouTube ou n’écrivez pas d’article de 20 000 mots à ce sujet. (ok FCC, nous promettons que celui-ci sera beaucoup plus petit que cela)

Il est important de noter que la date d’expiration du document délivré par la FCC est jusqu’au 3 janvier de l’année suivante. Par conséquent, si la licence de lancement est délivrée après cette date, SpaceX doit demander un renouvellement de licence de spectre radio. En d’autres termes, il est maintenant temps d’espérer que les dates s’alignent.

Le propulseur du vaisseau prend feu lors d’un test de tir statique

Le complexe de véhicules colossal se compose d’un propulseur géant de premier étage appelé Super Heavy et d’un vaisseau spatial de 50 mètres de haut appelé Starship – le nom sous lequel l’ensemble est connu. Les deux éléments sont entièrement réutilisables et seront propulsés par les moteurs Raptor de nouvelle génération de SpaceX, avec 33 pour le propulseur et six pour le vaisseau spatial.

Au cours des dernières années, plusieurs prototypes du Super Heavy et du Starship ont été développés, et la paire qui effectuera la mission orbitale inaugurale est Booster 7 et Ship 24 (S24).

Et SpaceX a déjà commencé à préparer les deux prototypes pour cette tâche. Après une frayeur avec une brève explosion lors du « spin start test », qui consiste à faire tourner les compresseurs des 33 moteurs Super Heavy simultanément, mais sans déclencher d’allumage, la société a procédé à de nouveaux tests de mise à feu statique des moteurs sur mardi (9).

Cette fois, selon le site espace.comle Booster 7 n’a allumé qu’un seul de ses 33 moteurs, tandis que le S24 a allumé deux de ses six Raptors.

On peut voir qu’il reste encore beaucoup de travail à faire avant que SpaceX ne prépare la paire pour le vol orbital – ce qui indique qu’un lancement en août n’a jamais été possible, même si tous les documents étaient déjà en ordre.

