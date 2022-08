Le virus de la poliomyélite à Londres, bien expliqué

Détecté dans des échantillons d’eaux usées prélevés dans huit quartiers de la capitale, le poliovirus semble refléter une transmission de l’infection dans la communauté, bien qu’aucun cas de poliomyélite n’ait été signalé à ce jour.

Le virus qui cause la poliomyélite / Crédit : Dennis Kunkel Microscopy, science Photo Library

La nouvelle de ces heures vient de Londres, où les autorités sanitaires ont annoncé le début d’une nouvelle campagne de vaccination antipoliomyélitique pour les enfants âgés de un à neuf ans. Une décision qui, en ces temps, entre le Covid qui ne semble pas baisser les bras et l’épidémie de monkeypox pour laquelle l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence sanitaire mondiale, a déjà tiré la sonnette d’alarme alors qu’aucun cas de poliomyélite n’a été confirmé aujourd’hui. et le dernier cas enregistré au Royaume-Uni remonte à environ 40 ans.

Cependant, pour suggérer une éventuelle transmission asymptomatique dans la communauté, ce sont les résultats des analyses des eaux usées qui sont normalement prélevées dans les égouts de Londres, où en réalité le virus de la poliomyélite se retrouve chaque année, voire plusieurs fois. Cette fois, cependant, la raison pour laquelle il a été décidé de poursuivre la campagne de vaccination est que, ces derniers mois, le virus a été détecté en quantités inhabituelles et plus élevées, comme le montrent les données de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), qui depuis début février a identifié 116 poliovirus dans 19 échantillons d’eaux usées des districts du nord-est et du centre de Londres, notamment Barnet, Camden, Hackney, Haringey, Islington et Waltham Forest.

Le virus de la polio dans les égouts de Londres

L’analyse génétique des poliovirus isolés dans les eaux usées de Londres a indiqué qu’ils sont probablement liés au poliovirus de type 2 (PV2) présent dans le vaccin oral (VPO ou vaccin de Sabin), une formulation obtenue à partir d’un virus « vivant » mais affaibli (atténué) , ainsi rendu incapable de provoquer une maladie avec une série de mutations.

Selon les experts, la souche actuellement en circulation aurait été importée dans le pays par quelqu’un qui aurait récemment reçu ce vaccin à l’étranger (au Royaume-Uni, il n’est plus utilisé depuis 2004) et que le virus s’est propagé par les eaux usées ou par transmission. féco-oral dans la population. Ce vaccin, qui génère une excellente immunité contre la poliomyélite (protège contre la contagion), a un revers, car les personnes récemment vaccinées peuvent libérer des poliovirus similaires à ceux du vaccin dans l’environnement via leurs selles.

Le risque, dans ces cas, est que, bien que rarement, ce virus vaccinal « vivant » puisse accumuler une série de mutations qui lui permettent de retrouver sa virulence d’origine, de sorte qu’il peut provoquer des infections et provoquer des maladies, même dans les formes les plus graves. (heureusement encore plus) qui entraînent la paralysie de ceux qui ne sont pas vaccinés.

Comme l’a rapporté l’épidémiologiste clinique et généticien de l’Université Queen Mary de Londres, dans le poliovirus isolé dans les eaux usées de Londres « il y a malheureusement des signes que ce virus vaccinal habituellement bénin mute en des formes virulentes« Et que la raison pour laquelle il y a des signes d’une éventuelle transmission du virus vaccinal dans la communauté est »probablement en raison d’une mauvaise hygiène et de la prévalence réduite du vaccin contre la poliomyélite ces dernières années, en particulier en Angleterre et dans certains quartiers de Londres« .

Vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de Londres

Comme indiqué, depuis 2004 au Royaume-Uni (et depuis 2002 en Italie), on est passé de l’utilisation du vaccin oral (VPO) au vaccin intramusculaire (VPI ou vaccin de Salk), produit à partir du vaccin correctement détruit (vaccin inactivé ) virus de la poliomyélite ) mais qui, contrairement au vaccin OPV, n’empêche pas la contagion, tout en évitant les conséquences les plus graves de la maladie (telles que la paralysie ou la mort). Étant basé sur des virus inactivés, lorsqu’il est utilisé, il n’est pas possible que des particules virales deviennent infectieuses ou provoquent à nouveau une maladie.

Par conséquent, le programme de vaccination nouvellement annoncé pour les enfants londoniens âgés de un à neuf ans, recommandé par le Joint Vaccination and Immunization Committee (JCVI) du Royaume-Uni, sera mis en œuvre avec le vaccin IPV, et sera accompagné d’une campagne de rappel précédemment annoncée. , à commencer par les quartiers de Londres où le poliovirus a été détecté et où les taux de vaccination sont plus faibles.

Cependant, pour la majorité de la population complètement vaccinée, le risque de développer la maladie reste faible, comme l’explique l’épidémiologiste et consultante à l’UKHSA, Vanessa Saliba. « Mais nous savons que les zones de Londres où le virus s’est propagé ont certains des taux de vaccination les plus bas – a indiqué l’expert -. C’est pourquoi le virus se propage dans ces communautés et expose les résidents sous-vaccinés à un risque accru.« .

« Est critique – a ajouté le Dr Saliba – les parents s’assurent que leurs enfants sont entièrement vaccinés pour leur âge. Suivant les conseils du JCVI, tous les enfants âgés de un à neuf ans à Londres doivent désormais recevoir une dose de vaccin contre la poliomyélite, que ce soit une dose de rappel supplémentaire ou simplement rattraper les vaccinations de routine. . Cela garantira un niveau élevé de protection contre la paralysie et pourrait également aider à arrêter la propagation du virus.« .