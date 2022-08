Le rêve de beaucoup d’enfants est d’être astronaute. Peut-être à la suite de l’intense course à l’espace de la seconde moitié du siècle dernier, le fait est que la figure de l’homme au casque miroir fait partie de l’imaginaire commun et l’idée de travailler à l’exploration de l’univers semble toujours fascinante. . Mais mis à part les concepts de films de science-fiction, combien gagne un astronaute pour risquer sa vie dans des lancements spatiaux ?

La réponse à cette question, bien sûr, n’est pas simple. Aussi parce que le travail d’un astronaute varie beaucoup et aussi l’agence à laquelle il répond et le temps d’opération. Il est encore plus difficile de devenir astronaute, car il n’y a pas beaucoup de postes vacants et c’est un marché très concurrentiel, mais nous expliquerons cela plus tard.

Pour faciliter les choses, prenons la NASA comme base. L’Agence spatiale des États-Unis, en tant qu’organisme public, divulgue toujours les dépenses et les salaires de l’équipe spatiale. Dans le cas de Roscosmos, de la Russie et de l’Administration spatiale nationale de Chine, ces informations sont un peu plus rares.

L’astronaute Bruce McCandless lors d’une sortie dans l’espace sans cordon ombilical en 1984. Crédits : NASA

Combien gagne un astronaute de la NASA ?

En pratique, la NASA rapporte qu’un astronaute novice, qui vient d’être recruté, gagne en moyenne 66 000 US$ par an, soit un peu plus de 320 000 R$ ou quelque chose de l’ordre de 26 000 R$ par mois. Cependant, les professionnels ayant plus d’expérience peuvent gagner beaucoup plus.

La plupart des astronautes de la NASA sont aux niveaux GS-12 et GS-13 de la société. Un premier GS-12 reçoit les 66 000 $ par an. Après quelques années, il monte en grade, toujours dans la même catégorie, et dans la dernière phase du GS-12, il peut gagner 86 000 $ par an. Ceci, bien sûr, dépend de la durée de service et de la performance du professionnel.

Ce ne sont pas encore les derniers niveaux. Après quelques années, le professionnel peut passer à l’étape 1 du niveau GS-13 et gagner 78 000 $ par an. La phase finale du GS-13 offre le salaire le plus élevé qu’un astronaute gagne, à un montant stupéfiant de 102 000 $. Un salaire très conséquent, mais très difficile à atteindre. Ces montants ne sont pas exclusifs à la NASA et font partie du barème du gouvernement américain pour payer les fonctionnaires.

Comment devenir astronaute ?

En fait, être astronaute est déjà très difficile. À la NASA, il y a un concours très compétitif et, bien qu’il n’y ait pas de formation académique obligatoire, les professionnels ont généralement une formation dans les domaines de la physique, de l’ingénierie ou de l’astronomie. Le processus de sélection est considéré comme environ 74 fois plus difficile que celui de l’Université de Harvard et a lieu une fois tous les deux ans. Autrement dit, si vous avez l’intention d’essayer d’être astronaute, il est bon de se préparer beaucoup.

Le nombre de candidats retenus est également très faible. En 2017, par exemple, la classe d’astronautes de la saison n’était formée que de 12 des 18 300 candidats. Rappelons que les astronautes de l’entreprise ne travaillent pas seulement sur des missions dirigées par la NASA elle-même, mais également par des sociétés externalisées telles que SpaceX et Blue Origin.

