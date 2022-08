Le cimetière de mammouths indique la présence d’humains en Amérique du Nord il y a 40 000 ans

Une nouvelle étude a identifié un site d’abattage de mammouths dans l’État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Ce cimetière de mammouths a été découvert par un citoyen ordinaire, Gary Hartley, qui a repéré un morceau de défense s’élevant de la surface et peut contenir des preuves sur les premiers humains qui ont colonisé l’Amérique du Nord.

Les os retrouvés ont subi une série de techniques d’analyse, notamment une tomodensitométrie à haute résolution et une microscopie électronique à balayage, qui ont révélé d’éventuels signes indiquant une manipulation humaine. Si cela est vrai, les premiers peuples se sont installés sur le continent nord-américain bien plus tôt que ne le pensaient les experts.

Selon les chercheurs, les humains auraient manipulé les fragments d’os de ces animaux pour créer des outils, comme des couteaux pour couper la viande de mammouths et d’autres animaux. Cette situation peut être corroborée par la présence de cendres cristallisées autour du site, similaires à celles trouvées dans les foyers, qui indiquent un feu contrôlé, probablement commencé à cuire la viande de mammouths et d’autres animaux plus petits – il y a des fragments d’os d’animaux plus petits et peut-être même des écailles de poisson.

Un autre point intéressant est les signes de traumatismes causés par l’utilisation de la force brute, éventuellement avec des pierres – également trouvées dans le tas d’ossements. Un gros rocher et plusieurs rochers de la taille d’un poing ont également été trouvés parmi les os de mammouth, qui, selon les chercheurs, auraient pu être utilisés pour aider à fracturer et briser les structures de l’animal, une situation qui expliquerait les marques de perforation sur certaines des côtes des mammouths. .