Le vaccin contre la maladie de Lyme est plus proche : la dernière phase des tests est en cours

Pfizer et Valneva annoncent avoir développé une formulation capable d’induire une forte réponse immunitaire contre Borrelia burgdorferi, la bactérie responsable de la maladie transmise par la tique des bois.

Ceux qui ont déjà entendu parler de la maladie de Lyme, par connaissance personnelle ou parce qu’ils ont suivi le calvaire de ceux qui ont malheureusement contracté l’infection (dont de nombreuses stars, comme Justin Bieber jusqu’à Richard Gere et Ben Stiller), savent à quel point cette maladie est insidieuse. , surtout s’il n’y a aucun souvenir de la piqûre de tique. La maladie (ou maladie) de Lyme est en effet très compliquée à traiter et, à ce jour, impossible à prévenir, même si cette dernière éventualité est enfin plus proche grâce à une avancée importante apportée par le vaccin. C’est ce qu’ont annoncé dans un communiqué conjoint l’américain Pfizer et le français Valneva qui ont mis au point une formulation appelée VLA15, capable d’induire une forte réponse immunitaire contre le Borrelia burgdorferila bactérie responsable de la maladie.

Quand le vaccin contre la maladie de Lyme arrive

Les résultats obtenus dans les tests cliniques menés jusqu’à présent ont ouvert la voie à la troisième et dernière étape de test du candidat vaccin contre la maladie de Lyme, dont les deux sociétés pharmaceutiques ont annoncé le début de l’étude qui servira à évaluer l’efficacité. , l’innocuité et l’immunogénicité du sérum et de demander le feu vert aux organismes de réglementation.

Essai de phase 3, un essai randomisé et contrôlé par placebo – Vaccin contre Lyme pour les amateurs de plein air (VALOR) – prévoit de recruter environ 6 000 participants âgés de 5 ans ou plus dans jusqu’à 50 sites situés dans des zones où la maladie de Lyme est hautement endémique, notamment la Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et les États-Unis. Les participants recevront trois doses de vaccin VLA15, ou un placebo, en tant que série primaire, suivies d’une dose de rappel de VLA15 ou d’un placebo.

Les données des études de phase 2, ont précisé les deux sociétés, continuent de démontrer la capacité du vaccin à induire une forte réponse immunitaire (immunogénicité) contre l’agent pathogène, tant chez l’adulte que chez l’enfant, avec des profils d’innocuité et de tolérabilité acceptables dans les deux populations étudiées. . « En attendant la réussite de l’étude de phase 3 – ont indiqué les deux sociétés – Pfizer (qui selon les termes de l’accord avec Valneva, avec le début de l’essai de phase 3 effectuera un paiement de 25 millions de dollars à Valneva) pourrait potentiellement déposer une demande de licence biologique (BLA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et une demande d’autorisation de mise sur le marché (MAA) auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA) en 2025 ».

Comment fonctionne le vaccin contre la maladie de Lyme

Le candidat vaccin VLA15 est à ce jour la seule formulation contre la maladie de Lyme testée chez l’homme. Il s’agit d’un vaccin sous-unitaire protéique multivalent, donc d’un produit au mécanisme d’action établi, qui cible la protéine A de surface externe (OspA) de la bactérie Borrelia burgdorferi, qui s’exprime lorsque la tique est infectée. La réponse immunitaire induite par le vaccin est capable de bloquer cette protéine, inhibant la capacité de la bactérie à quitter la tique et à infecter les humains. Plus précisément, le vaccin couvre les six sérotypes OspA les plus courants exprimés par Borrelia burgdorferirépandue en Amérique du Nord et en Europe.

Qu’est-ce que la maladie de Lyme transmise par les tiques

En Europe, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la tique vectrice de la bactérie, appelée tique forestière et connue sous le nom scientifique Ixodes ricin, peut être présent dans différents habitats, caractérisés par un microclimat humide, et notamment dans les bois et les forêts. Comme toutes les tiques, elle pique par nécessité, car elle se nourrit de sang, elle vit donc souvent dans des zones où il existe des hôtes naturels sur lesquels se nourrir. Ceux-ci comprennent un large éventail d’animaux sauvages ou domestiques, tels que les mammifères (des cerfs aux chiens, en via les sangliers, les bovins, les écureuils et les petits rongeurs) mais aussi les oiseaux et les reptiles, et peuvent également attaquer les humains.

Bien que la véritable incidence de la maladie de Lyme ne soit pas estimée avec précision, on estime que l’infection touche environ 476 000 personnes aux États-Unis et 130 000 en Europe chaque année.

Quels sont les symptômes de la maladie de Lyme

Les premiers symptômes sont une éruption cutanée érythémateuse, limitée à la zone de la piqûre, qui a tendance à s’étendre (érythème migrant) à mesure que l’infection commence à se propager au reste du corps. Au cours de cette phase, divers symptômes non spécifiques surviennent généralement, tels que fatigue, fièvre, maux de tête, légère raideur de la nuque, douleurs articulaires ou musculaires, qui sont souvent négligés ou mal interprétés.

Si elle n’est pas traitée, l’infection peut atteindre n’importe quel organe interne, bien que fréquemment, outre la peau, elle affecte le système nerveux, les articulations et le cœur, et peut également impliquer les yeux, avec des symptômes se manifestant initialement par une rougeur oculaire (conjonctivite) et ensuite affecter toutes les autres parties de l’œil.