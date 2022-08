La Pleine Lune de l’Esturgeon aujourd’hui : à quelle heure la voir et pourquoi on l’appelle ainsi

Dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 août, la pleine lune de l’Esturgeon brille dans le ciel, la dernière Superluna de 2022, également visible depuis l’Italie où elle atteindra son apogée à 3h36 du matin.

Ce soir, les yeux vers le ciel pour la pleine lune de l’esturgeon, qui atteint son apogée entre le vendredi 11 et le samedi 12 août lors de l’un des événements astronomiques les plus fascinants de cette année 2022. En Italie, la phase complète de notre satellite naturel est attendue après minuit, et plus précisément à 3h36 le 12 août, mais il sera tout de même possible de commencer à admirer la Lune dans sa presque totalité dès son lever, vers 20h30 le vendredi 11 (20h27 pour ceux qui habitent à Rome) . Le rendez-vous avec la Sturgeon Full Moon, ainsi appelée par les Amérindiens car elle survient au mois de la pêche à l’esturgeon (mais également connue sous d’autres noms, comme Red Moon, Wheat Moon et Fruit Moon) va cependant perturber un autre spectacle parmi les la plus aimée des passionnés, ou celle aux étoiles filantes, associée à la magnifique pluie de météorites des Perséides – dont le pic maximum est attendu entre le 11 et le 13 août. Le moment astronomique aura encore son grand charme, puisqu’il s’agira de la dernière Superluna de 2022, appréciable même à l’œil nu et favorisée par le ciel qui, si le temps le permet, reviendra parfaitement serein sur une grande partie de notre pays. Pour ceux qui ne peuvent pas l’admirer en direct, il sera également possible d’observer cet événement particulier grâce au live streaming disponible sur le site télescopevirtuel.eu.

À quelle heure voir la pleine lune de l’esturgeon en août

La Lune d’Esturgeon atteindra sa pleine phase ce soir, alors qu’en Italie il sera exactement 3 h 36 le 12 août 2022. Selon le calendrier établi par Fred Espenak, astrophysicien de la NASA, ce sera une Super Lune, ou une Lune qui apparaît plus grande et plus brillante qu’une pleine Lune normale, ainsi que la dernière Super Lune prévue cette année puisque, selon les calculs, notre satellite ne sera plus au point le plus proche de la Terre sur une orbite mensuelle donnée (avec une différence de 10 %) non avant le 3 juillet 2023.

Au contraire, sur la base du tableau établi par l’astrologue américain Richard Nolle, qui en 1979 a inventé le terme « Superluna », celle de ce soir sera simplement une pleine Lune, ayant probablement utilisé d’autres paramètres pour ses calculs pour évaluer la distance entre la Terre et la Lune.

Parce que la Superluna d’aujourd’hui s’appelle Luna Full dello Sturgeon

Comme indiqué, la tradition veut que la pleine lune d’août soit appelée « Sturgeon » du nom attribué par les Amérindiens à l’événement caractéristique de ce mois, qui dans la région des Grands Lacs correspondait à la période de pêche à l’esturgeon, un gros poisson de l’eau douce (aujourd’hui une espèce protégée) qui était plus facilement captée à cette époque de l’année. Parmi les autres noms amérindiens donnés à cette lune, citons: Corn Moon, Wild Rice Moon et Black Cherry Moon, tandis que les Anglo-Saxons l’appelaient Corn Moon.

Les Cris parlaient de la pleine lune d’août comme de la lune de la mue des plumes, car les jeunes oiseaux, qui apprennent à voler cette saison, changent leur plumage des poussins aux oiseaux adultes. La pleine lune d’août est également appelée la lune rouge par de nombreuses cultures, en raison de la teinte rougeâtre qu’elle prend en raison de la brume estivale, mais aussi comme la lune des moissons par les Chinois, la lune des disputes par les peuples celtiques et la lune des fruits. par le Cherokee. Dans l’hémisphère sud, cependant, on l’appelle Snow Moon, Storm Moon, Hunger Moon et Wolf Moon.

Le calendrier des prochaines pleines lunes

Ce soir, bien sûr, ce ne sera pas la dernière pleine lune de 2022, même si, comme mentionné, ce sera le dernier événement Superluna de l’année. Comme on le sait, du point de vue de la Terre, l’hémisphère lunaire apparaît entièrement éclairé par le Soleil, sans parties dans l’ombre (pleine lune), périodiquement (environ tous les 29 jours), donc avant la fin de 2022, nous verrons encore quatre pleines lunes :

10 septembre 2022

9 octobre 2022

8 novembre 2022

8 décembre 2022

Pour la première pleine lune de 2023, il faudra attendre la nuit du 6 au 7 janvier.