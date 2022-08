Le supercalculateur crée une image des restes de supernova ; vérifier

Le supercalculateur australien nouvellement lancé, Pawsey Supercomputing Research Center, ou simplement Setonix, a réussi à présenter une image détaillée des restes d’une étoile de supernova. Pour interpréter la grande quantité de données complexes obtenues par les radiotélescopes, la machine est soutenue par 36 antennes paraboliques qui fonctionnent ensemble, comme un télescope lui-même.

Ces antennes sont exploitées par la National Science Agency (CSIRO) d’Australie qui transfère les données via des fibres optiques à haut débit au Pawsey Center et effectue le traitement et la conversion de ces informations en images prêtes pour la science.

Le traitement des données est un exercice complexe, qui peut se faire de différentes manières et apporter diverses solutions et divers problèmes. L’image de la supernova a été réalisée en combinant des données collectées à partir de centaines de télescopes, ce qui a permis au supercalculateur d’avoir une vue composite des restes de l’étoile. Plus les fonctionnalités fournies à la machine sont complexes, plus le défi de traitement et le besoin de logiciels puissants augmentent. Voir l’image obtenue ci-dessous :