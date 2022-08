Une exoplanète de la taille de Jupiter pourrait former des lunes, selon des recherches

Les scientifiques confirment que les exoplanètes sont capables d’abriter des disques circumplanétaires responsables de la formation des lunes. La conclusion est venue après que l’exoplanète PDS 70c, un gaz jeune avec une masse similaire à Jupiter, a été découverte par l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

Ce type de découverte aidera les scientifiques à comprendre comment les atmosphères planétaires se développent et comment les lunes fusionnent dans les premiers stades d’un système solaire. En 2019, des chercheurs avaient déjà observé le disque en formation de lune autour de l’exoplanète, mais il n’a été possible de confirmer la découverte qu’en 2021, car il était très difficile de distinguer le milieu environnant.

Mardi dernier (9), dans une déclaration de l’Observatoire national de radioastronomie (NRAO), l’auteur principal de l’étude, le chercheur Jaehan Bae, professeur d’astronomie à l’Université de Floride, a déclaré que « la meilleure façon d’étudier la formation des planètes est pour les observer au fur et à mesure qu’ils se forment. De plus, le professeur se dit ravi de vivre ce moment et attribue cette possibilité à la puissance des télescopes : « Nous vivons un moment très excitant où cela se produit grâce à de puissants télescopes ».

À 395 années-lumière de la Terre, PDS 70c est 200 fois plus éloignée de son étoile hôte que la distance entre la Terre et le Soleil, un fait qui intrigue encore plus les scientifiques qui étudient la formation des planètes. Parmi les théories liées au sujet, on pense que les environnements riches en gaz et en poussière sont propices à la formation de planètes géantes gazeuses.

Comment le disque circumplanétaire et l’exoplanète se sont formés

Surtout à propos de PDS 70c, ce qui éveille le plus la curiosité de la communauté scientifique est de comprendre comment le disque AS 209 peut supporter une planète aussi massive si éloignée de son étoile hôte. Selon les données obtenues, le disque a la capacité d’abriter trois lunes de la taille de la nôtre et est 500 fois plus large que les anneaux autour de Saturne.

L’une des hypothèses envisagées par le médium est que, dans le passé, le disque était gravitationnellement instable, en raison de certaines perturbations, et a produit des fragments avec quelques fois la masse de Jupiter, moins susceptibles de migrer après l’accrétion. Cependant, les scientifiques essaient toujours de comprendre les scénarios possibles qui ont donné naissance au PDS 70c.

Via : Space.com et CNN World

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !