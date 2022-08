Les continents de la Terre ont été créés par des impacts de météorites géantes, selon une étude

À ce jour, il n’y a aucune nouvelle d’une autre planète du système solaire (ou en dehors de celui-ci) qui a des continents en plus de la Terre. On ne sait pas exactement comment ils se sont formés et ont évolué, mais nous savons qu’il y a longtemps, ils étaient concentrés sur un seul supercontinent majeur – la Pangée.

Quelque chose s’est passé pour provoquer la propagation de cette masse continentale à travers le monde, et les théories entourant ce processus abondent. De nouvelles preuves suggèrent que les impacts de météorites géantes ont joué un rôle important à cet égard, et une étude publiée dans la revue la nature ce mercredi (10) décrit ces indicatifs.