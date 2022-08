SpaceX affirme que la demande de « ride ride » sur les missions spatiales reste élevée jusqu’en 2025

L’une des révolutions les plus importantes de SpaceX en matière de lancements spatiaux est le service dit de « transporteur de covoiturage ». Ce type de mission a surtout aidé des pays sans structure adéquate ni même conditions financières pour leurs propres lancements.

En mai, lors de la mission de covoiturage Transporter-5 de SpaceX, la fusée Falcon 9 était chargée de 59 petits satellites appartenant à environ une demi-douzaine de clients, dont la startup finlandaise Iceye, qui a fabriqué deux satellites de télédétection radar (SRR) pour l’armée de l’air brésilienne ( FAB). Crédit photo : SpaceX

Dans une présentation à Petite conférence satelliteMardi (9), Jarrod McLachlan, directeur des ventes de covoiturage chez SpaceX, a révélé que la société avait lancé plus de 400 charges utiles de clients sur sa série de missions d’auto-stop et que « plusieurs centaines d’autres » sont prévues. Dans le plus récent d’entre eux, il y avait même deux satellites de télédétection radar de l’armée de l’air brésilienne (FAB).

Selon McLachlan, la demande reste élevée, avec des missions réservées jusqu’en 2025. « L’une des questions que nous recevons souvent est la suivante : ‘À quel point êtes-vous plein ?' », a-t-il déclaré. « Toutes les missions de fret sont complètes en 2023, et nous sommes déjà assez complets en 2024. Nous avons vraiment constaté une forte demande du marché. »

SpaceX a effectué jusqu’à présent cinq missions Transporter, et une autre est prévue plus tard dans l’année. D’après le site Nouvelles de l’espacela société estime en moyenne environ trois missions de covoiturage par an, toutes sur des orbites solaires synchrones, ainsi que des opportunités occasionnelles d’auto-stop sur les lancements Starlink et, à l’avenir, sur des missions en orbite de transfert géostationnaire et vers la Lune.

Bien que le calendrier à court terme soit complet, McLachlan a déclaré qu’il devrait y avoir des opportunités pour les clients à la recherche d’ouvertures de dernière minute. « Nous avons beaucoup de trafic, beaucoup de clients qui vont et viennent », a-t-il déclaré. « Souvent, nous pouvons remplacer les clients. »

La société d’Elon Musk a récemment mis à jour son guide des utilisateurs de covoiturage. « Sur la base de ce que nous avons vu concernant l’assurance de la mission, nous avons simplifié notre approche de test », a déclaré McLachlan, expliquant qu’ils recommandent désormais certains tests et que, dans certains cas, les exigences de conduite ont changé.

Selon la société, les missions Cubesat ont également été simplifiées. « Pour les cubesats entièrement conteneurisés, nous avons considérablement réduit les exigences de test », a déclaré le directeur des ventes. « Nous nous concentrons davantage sur les vibrations aléatoires, les interférences électromagnétiques et les tests des systèmes de pression. »

Ces missions de covoiturage ont utilisé la fusée Falcon 9, mais McLachlan a révélé que SpaceX commençait déjà à réfléchir à des missions de covoiturage impliquant un autre véhicule. « Nous travaillons sur la configuration du covoiturage et les offres de petits satellites pour Starship », a-t-il déclaré, faisant référence à la super-fusée de la société, qui devrait effectuer son vol d’essai orbital plus tard cette année.

