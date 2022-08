Une nouvelle espèce de crustacé géant découverte sur le site du crash d’un météore

Une nouvelle espèce de crustacé géant (25,4 cm) a été découverte à 2 500 pieds sous terre au large de la péninsule mexicaine du Yucatan, sur le site où l’on estime qu’il y a 66 millions d’années, l’astéroïde qui a décimé les dinosaures est tombé dans une grande extinction de masse

Nommé Bathynomus yucatanensis, l’animal a une carapace jaune et est un bel exemple des créatures géantes qui vivent dans l’océan. La plupart des isopodes ont tendance à mesurer moins de 10 millimètres de long.

Cette espèce de crustacé habite les profondeurs de l’océan, qui sont rarement explorées. Parmi les membres de sa famille aquatique figurent les crabes, les crevettes et les homards. Dans le milieu terrestre, on trouve des cloportes, des cloportes et des roly-polys, qui se nourrissent de matière en décomposition. Bien que ces animaux aient l’air effrayants, ils sont totalement inoffensifs pour l’homme.

Lorsque cette espèce a été découverte, les scientifiques ont pensé qu’il s’agissait d’une variante de B. giganteus ou de B. maxeyorum. Cependant, un examen approfondi a révélé que cette nouvelle espèce possède des caractéristiques uniques. L’une des preuves morphologiques les plus remarquables est la coloration marbrée de la coquille, en contraste avec le ton plus gris de la carapace de ses parents.

L’auteur principal de l’étude, le Dr. Ming-Chih Huang, de l’Université nationale de Tainan, à Taïwan, a déclaré : « B. yucatanensis est morphologiquement distinct de B. giganteus et de B. maxeyorum. » Cette différence a été remarquée après l’identification de séquences différentes de deux des gènes qui ont entraîné des changements de morphologie et créé une nouvelle espèce.

La différence entre le espèces de crustacés est important

Une autre découverte faite par les chercheurs est que B. giganteus et B. yucatenensis sont des parents très proches, indiquant qu’ils avaient un ancêtre commun. L’auteur de l’étude déclare qu ‘ »il est de plus en plus évident que les espèces de Bathynomus peuvent être extrêmement similaires en apparence générale ». Cependant, il met en garde contre une « longue histoire d’identification erronée des espèces du genre ».

Un autre avertissement lancé par le chercheur Huang concerne les implications que les distinctions entre les espèces ont pour la conservation de ces animaux, car « il peut y avoir d’autres bathynomes non découverts dans l’Atlantique tropical occidental », et « certaines espèces à potentiel commercial sont devenues des cibles de profondes la pêche au chalut en mer ».

Via : Newsweek

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !