Sturgeon Full Moon : Tout savoir sur ce qui pourrait être la dernière Super Lune de 2022

Ce jeudi (11), à 22h35 (GMT), commence la pleine lune d’août, dite « pleine lune de l’esturgeon ». Pour ceux qui ne le savent pas, l’esturgeon est un type de poisson, et le nom de cette lune a été donné en raison de l’époque où cet animal se trouve en grand nombre et pêché plus facilement dans les Grands Lacs d’Amérique du Nord, entre le Canada et les États-Unis. .

Ce jeudi (11) commence la pleine lune connue sous le nom de lune de l’esturgeon. Image : Onkamon –

Selon Almanach du vieux fermier (Old Farmer’s Almanac), l’une des publications les plus traditionnelles aux États-Unis, la pleine lune de chaque mois de l’année a sa propre désignation. En 2022, nous avons déjà eu six pleines lunes, et après la lune de l’esturgeon, il nous en reste encore quatre.

16 février : Lune de neige

18 mars : Lune du ver

16 avril : Lune rose (Lune rose)

16 mai : Lune des fleurs

14 juin : Lune des fraises

13 juillet : Buck Moon (Deer Moon)

11 août : Lune de l’esturgeon (Lune de l’esturgeon)

10 septembre : Harvest Moon (Harvest Moon)

9 octobre : Lune du chasseur

8 novembre : Lune du Castor

7 décembre : Lune froide

Mesurant environ 2,5 mètres de long et pesant jusqu’à 125 kg, l’esturgeon d’eau douce est la plus grande et la plus ancienne espèce de poisson des Grands Lacs, et une source de nourriture essentielle pour les tribus amérindiennes qui ont vécu à proximité pendant des siècles. apparu dans les archives fossiles il y a plus de 200 millions d’années.

Bien que ce soit le nom le plus populaire, la lune de l’esturgeon est aussi appelée la lune du riz, une désignation donnée par le peuple amérindien Anishinaabe, car le mois d’août est la saison des récoltes dans leurs plantations de riz sauvage.

Certains Européens ont appelé cette pleine lune la Lightning Moon, car il y a de fréquents orages et une forte incidence d’éclairs à la fin de l’été dans le nord du continent. Un autre terme venu d’Europe est Corn Moon, indiquant la phase la plus favorable pour récolter ces grains.

La Lune Sturgeon 2022 est-elle une Super Lune ?

Plusieurs publications rapportent la pleine lune d’août comme la dernière Super Lune de 2022. Comme l’explique très bien notre chroniqueur Marcelo Zurita, ce terme peut – et ne peut pas non plus – s’appliquer à la Sturgeon Moon de cette année. Comprenons :

De manière très simple et résumée, lorsque notre satellite naturel atteint la phase complète pratiquement en même temps que son orbite elliptique fait son approche maximale de la Terre – un point appelé périgée -, il est d’usage d’appeler le phénomène de Super Lune (un terme qui trouve son origine chez les astrologues à la fin des années 1970).

« Mais, sans savoir à quelle distance la pleine lune doit être de la Terre, il n’est pas possible de déterminer si telle ou telle pleine lune est une super lune », explique Zurita, qui est président de l’Association Paraiba d’astronomie (APA) et technique directeur de l’Observatoire météorologique brésilien de Rede (BRAMON).