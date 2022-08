La fonte des glaciers suisses révèle des cadavres et des débris d’avion

Destination touristique recherchée par de nombreuses personnes et notamment par les grimpeurs, la région du Valais, dans les Alpes suisses, fait face à un fort mouvement de fonte de ses glaciers suite au changement climatique dans la région. Le processus révèle des surprises pas si agréables qui étaient cachées sous la glace. L’endroit a déjà affronté deux fortes vagues de chaleur cette année.

La chaleur cet été est si intense que les autorités déconseillent aux grimpeurs de gravir le Cervin en raison des températures exceptionnellement élevées, qui ont presque atteint les 30°C à Zermatt. Cela peut provoquer des glissements de terrain et compromettre les activités sur place.

Deux alpinistes français ont déclaré, dans une interview à The Guardian, avoir trouvé des ossements humains en escaladant un glacier à Chessjen, dans le sud de la Suisse. Un porte-parole de la police locale a confirmé l’information. Un hélicoptère a été déployé pour évacuer la dépouille mortelle de la zone.

Malheureusement, il ne s’agit pas d’une situation ponctuelle causée par une chaleur extrême, car une semaine avant cet événement, un autre corps a été retrouvé sur le glacier Stockji, près de Zermatt, au nord-ouest du Cervin. Selon les informations de la police, l’identification des individus peut prendre un certain temps, car elle dépend des résultats des analyses ADN.

une autre découverte

Outre les squelettes découverts par des grimpeurs français, le guide d’escalade Dominik Nelle (38 ans) a retrouvé l’épave d’un avion au milieu de la glace. Nelle a déclaré au Guardian que lorsqu’elle a vu les pièces de l’avion, elle a pensé qu’il s’agissait de deux sacs à dos.

La police scientifique a confirmé qu’il s’agissait de l’épave de l’avion Piper Cherokee, qui a été impliqué dans un accident d’avion sur le glacier d’Aletsch, le plus grand des Alpes, en juin 1968, et a tué un professeur, un directeur médical et son fils, tous de Zurich . À l’époque, les corps ont été récupérés, mais pas l’épave.

Cas similaire aux États-Unis, conséquence du changement climatique

Les conséquences du changement climatique affecteront également les États-Unis au premier semestre 2022. Apparence numérique a mis en évidence l’apparition d’un cadavre dans un tonneau, dans le lac Mead, dans l’état du Nevada, après qu’une grande sécheresse ait fait baisser les niveaux du réservoir à un niveau jamais vu auparavant. Selon les responsables locaux, la découverte n’est peut-être que la première d’une longue série sur le site.

