Découvrez comment regarder la pluie de météores des Perséides

Ici au Brésil, la vue n’est pas aussi spectaculaire que dans les pays de l’hémisphère nord, mais il est possible d’assister à quelques étoiles filantes après 1h30 du matin (surtout dans les régions du nord et du nord-est). La pluie reste active jusqu’à l’aube, vers 6 heures du matin, lorsque son point radiant est le plus haut dans le ciel. Ainsi, les meilleures expositions, pour tout le pays, ont lieu peu avant cette heure (à partir de 3h30).

À son apogée, la pluie devrait produire un taux nominal – également appelé taux horaire zénithal (ZHR) – d’environ 100 météores par heure. Cependant, ce nombre est calculé en supposant un ciel absolument noir, avec le point radiant situé au zénith (le point le plus haut du ciel, au-dessus de nos têtes).

Comme au Brésil, le radiant de cette pluie ne monte pas très haut dans le ciel (Persée est une constellation de l’hémisphère Nord), et comme de telles conditions sont presque impossibles à combiner entre elles, le nombre de météores que les observateurs sont susceptibles de rencontrer voir sera donc plus petit que cela.

On estime que même au sommet, les observateurs de l’hémisphère nord ne pourront voir qu’environ 44 météores par heure. Ici, ce nombre tombe à une moyenne d’environ 20.

Dans le tableau ci-dessous, préparé par le Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON) sur la base des informations de l’Organisation météorologique internationale (OMI), figurent les taux maximum d’occurrences estimés pour chaque capitale brésilienne.

Crédits : BRAMON

Selon Marcelo Zurita, chroniqueur pour Apparence numérique, président de l’Association Paraiba d’Astronomie (APA) et directeur technique de BRAMON, la pleine lune peut être un obstacle à l’observation des météores perséides. « Il est important de ne pas créer trop d’attentes à la vue d’une pluie qui, généralement, déçoit les observateurs au Brésil. Avec une pleine lune, la visibilité est réduite jusqu’à ¼ du nombre estimé pour chaque emplacement. À Porto Alegre, par exemple, où l’on prévoit trois à quatre météores par heure, il ne sera pas possible d’en voir plus d’un par heure ».

Selon Zurita, l’année dernière, la pluie de météores perséides a culminé à la nouvelle lune, et même alors, la visibilité était très faible. « Cette année, la frustration a tendance à être encore plus grande. La recommandation est de regarder dans la direction opposée à la Lune, où l’influence de sa luminosité est plus faible et donc, elle obscurcit moins les météores les plus faibles. Dans ce cas, l’idéal serait donc de regarder vers l’est, en privilégiant toujours les régions les plus claires et les plus sombres du ciel ».

Bon courage à ceux qui décident de poser leur transat sur la pelouse et de passer la nuit les yeux rivés sur le ciel. Peut-être que, tout d’un coup, au moins une étoile filante apparaîtra pour compenser – et vous pourrez faire un vœu.

