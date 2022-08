Un cyclone extratropical frappe Santa Catarina avec des rafales à plus de 100 km/h ; comprendre le phénomène

Un cyclone extratropical en formation frappe l’état de Santa Catarina ce mercredi (10). Le phénomène a poussé la Défense civile à lancer une alerte aux inondations, glissements de terrain et inondations.

Selon l’agence, le plus grand risque se situe dans les villes de la côte nord, une partie de la Vale do Itajaí et de la Grande Florianópolis. Les rafales de vent peuvent dépasser les 100 km/h et devraient durer toute la journée. L’accumulation de pluie dans certaines régions peut atteindre 250 millimètres.