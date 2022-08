Un béluga échoué meurt après un sauvetage dans la Seine

Le béluga qui s’était échoué pendant des jours sur la Seine en France est mort après une tentative de sauvetage mardi soir dernier (9). L’animal a dû être euthanasié par les vétérinaires ce mercredi (10) en raison de la détérioration de son état de santé.

Ces derniers jours, la baleine a reçu des traitements avec des antibiotiques et des vitamines. Pourtant, elle ne mangeait pas, ce qui a suscité des inquiétudes chez les responsables de l’environnement. Après que l’animal ait été retiré de l’eau, on a constaté qu’il n’avait plus d’activité digestive et, par conséquent, ne mangeait plus.

« Le moment où le béluga a été sorti de l’eau, dans le filet, a été extrêmement intense et stressant, car il a pris peur, il a bougé. C’était assez surprenant. » a déclaré l’adjointe au maire de la ville d’Evreux, Isabelle Dorliat-Pouzet. Plus de 80 personnes ont participé à l’opération qui visait à retirer la baleine de la rivière et à la placer dans une écluse d’eau salée surveillée, où elle pourrait recevoir un traitement approprié avant de retourner à la mer.