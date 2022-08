Quels sont les symptômes du Langya Henipavirus (LayV) et comment se transmet le nouveau virus découvert en Chine

Des nouvelles sur le virus Langya découvert en Chine

Identifié dans les provinces chinoises du Shandong et du Henan, le nouveau virus Langya a déjà infecté au moins 35 personnes, provoquant une maladie aux symptômes tels que fièvre, fatigue, toux, perte d’appétit et douleurs musculaires.

Particules d’un hénipavirus / NIAID

Le nouveau virus à ARN découvert en Chine, un hénipavirus appelé Langya (LayV) et qui vient d’être identifié par des scientifiques de Pékin et de Singapour, provoque une maladie zoonotique (transmise de l’animal à l’homme) qui a jusqu’à présent été constatée chez au moins 35 personnes infectées dans le provinces du Shandong et du Henan. À ce jour, les chercheurs pensent que les symptômes les plus courants de cette infection sont la fièvre, la fatigue, la toux, la perte d’appétit et les douleurs musculaires, comme l’ont révélé les premières enquêtes publiées dans une étude du New England Journal of Medicine (NEJM), qui a permis de préciser que LayV est un virus d’origine animale qui peut également infecter l’homme – transmis, par exemple, par l’exposition à des fluides corporels, des tissus ou des excrétions d’animaux infectés – et de souligner qu’en plus de certains des signes cliniques typiques de nombreux autres maladies infectieuses, le virus peut également affecter le foie et les reins, compromettant leur fonction.

Comme il s’agit d’un nouvel agent pathogène, il n’existe actuellement aucun médicament ou vaccin spécifique contre l’infection, de sorte que les seuls traitements pouvant être mis en œuvre incluent la gestion des symptômes et des complications de la maladie, car il n’a pas encore été possible de l’estimer. quel est le taux de mortalité lié à l’infection. Pour les autres hénipavirus zoonotiques, comme le virus Nipah, l’Organisation mondiale de la santé fait état d’un taux de mortalité compris entre 40 et 75 %, donc bien supérieur à celui du Covid (de moins de 0,1 à plus de 25 % selon les capacités locales de surveillance et de prise en charge clinique de la maladie).

Langya, quels sont les symptômes : le nouveau virus affecte le foie et les reins

Même si à ce jour seuls 35 cas de positivité au virus Lanya ont été constatés, c’est un nombre encore faible qui ne permet pas de généraliser sur quels sont les signes cliniques spécifiques de la maladie chez l’homme, l’observation de ces patients suggère que la l’infection provoque une maladie fébrile, donc une augmentation de la température corporelle au-dessus de 37,2°C. L’étude qui a conduit à l’identification des premiers cas chez l’homme, dont 26 en l’absence d’autres infections, a également mis en évidence certains des symptômes les plus courants, résumés ci-dessous, et l’implication du foie et des reins :

fièvre (100% des cas – 26 cas sur 26 de LayV en l’absence d’autres infections)

fatigue (54 %)

toux (50%)

perte d’appétit (50%)

douleurs musculaires (46%)

nausées (38%)

maux de tête (35 %)

vomissements (35%)

diminution des globules blancs (54%)

faible nombre de plaquettes (35 %)

insuffisance hépatique (35%)

insuffisance rénale (8%)

Suite à ces infections confirmées, aucun décès lié au virus n’a été enregistré, comme le souligne le professeur Wang Linfa de la Duke-NUS Medical School de Singapour, co-auteur de l’article paru dans le NEJM qui a expliqué au journal chinois Global Times que les cas par LayV « ils n’avaient pas été jusqu’ici mortels ou très graves » est-ce « pas besoin de paniquer« , ajoutant que l’agent pathogène est toujours un motif d’alerte depuis »de nombreux virus qui existent dans la nature présentent des résultats imprévisibles lorsqu’ils infectent les humains« .

Contagion de Langya henipavirus, comment le virus est transmis

À ce jour, il n’a pas encore été précisé si le virus peut être transmis d’une personne à l’autre. La plupart des 35 cas signalés concernaient des agriculteurs et d’autres travailleurs qui n’étaient pas entrés en contact les uns avec les autres mais qui avaient tous été récemment exposés à des animaux. Au-delà de cela, la recherche des contacts de 9 patients et de 15 membres de la famille proche n’a révélé aucune transmission interhumaine de LayV, ce qui suggère que la propagation du virus d’une personne à une autre peut être sporadique. Cependant, la taille limitée de l’exemplaire examiné par les scientifiques représente une limitation importante dans la détermination du risque de transmission virale de personne à personne. Pour d’autres hénipavirus zoonotiques, tels que le virus Nipah susmentionné, qui a provoqué plusieurs épidémies en Asie du Sud-Est depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, une transmission interhumaine a cependant été signalée parmi les membres de la famille et les agents de santé qui ont pris soin des patients infectés. , par contact avec les sécrétions et les excrétions.

Revenant au virus Lanya, le séquençage du génome a également déterminé que l’espèce virale est plus étroitement liée à un autre hénipavirus, connu sous le nom de virus Mojiang, qui a causé en 2012 la mort de certains mineurs travaillant dans une mine abandonnée du sud de la Chine suite au développement de pneumonie mortelle. De plus, pour cet agent pathogène, aucune transmission de personne à personne n’a été documentée, ce qui suggère que les cas d’infection proviennent d’une exposition à des sécrétions ou à des tissus d’animaux infectés présents dans les grottes.

Sur la base de ces données, également pour le virus Lanya, on peut donc déduire que la principale voie de transmission de l’agent pathogène à l’homme est associée à l’exposition à des animaux infectés par le biais de fluides corporels, de tissus ou d’excrétions, ou à la consommation de viande contaminée ou de la nourriture. . En particulier, les chercheurs ont trouvé la présence d’ARN LayV principalement chez les musaraignes – plus d’un quart (27%) des 262 musaraignes testées – indiquant que ces petits mammifères pourraient être le réservoir naturel du virus. Des analyses sérologiques réalisées sur du bétail et d’autres animaux ont également montré la présence d’anticorps dirigés contre l’agent pathogène chez les chèvres (2 % des animaux testés) et les chiens (5 %).

Il n’existe pas de vaccin ou de médicament spécifique contre les hénipavirus

Bien que plusieurs décennies se soient écoulées depuis l’identification des premiers virus du genre Henipavirus et que leur apparition récente en tant que pathogènes zoonotiques capables de provoquer des maladies notamment mortelles chez l’homme soit préoccupante, il n’existe à ce jour aucun médicament ou vaccin spécifique à usage humain. contre ces virus. Jusqu’à présent, la recherche a permis d’affiner un sérum unique à usage animal contre l’une des six espèces connues d’hénipavirus, le virus Hendra, qui provoque des maladies graves et souvent mortelles chez les chevaux et les humains. Ce vaccin, utilisé pour réduire le risque d’infection des chevaux, est devenu disponible en 2012 et interrompt le cycle de transmission des renards volants (réservoir naturel du virus Hendra) aux chevaux, empêchant ainsi la transmission ultérieure à l’homme. Un antiviral, appelé ribavirine, a également montré in vitro être efficace contre les hénipavirus, mais son utilité en pratique clinique est encore incertaine.

Actuellement, certains traitements immunothérapeutiques (thérapies par anticorps monoclonaux) sont développés et testés contre le virus Nipah susmentionné, dont l’un, appelé m102.4, a terminé les essais cliniques de phase 1 et a été utilisé sur la base d’un usage compassionnel. De plus, un autre antiviral, le remdesivir, s’est révélé efficace dans le traitement des primates non humains lorsqu’il est administré en prophylaxie post-exposition et peut être utilisé en complément des traitements d’immunothérapie.

Par conséquent, en ce qui concerne le traitement de l’infection humaine causée par le virus Langya, le traitement principal est la gestion des symptômes et des complications possibles de la maladie. En ce qui concerne la prévention, des précautions standard doivent être adoptées pour réduire le risque de transmission, utilisez donc des gants et des dispositifs de protection lors de la manipulation des animaux malades et de leurs tissus, ainsi que pendant les procédures d’abattage et de mise à mort, en évitant autant que possible d’entrer en contact avec animaux suspects d’être infectés. Même s’il n’existe à ce jour aucune preuve de transmission interhumaine, pour réduire le risque de contagion, les contacts étroits avec des personnes infectées par le virus doivent toujours être évités, tout comme il est de bonne pratique de porter un équipement de protection individuelle lors de la prise en charge d’une personne malade, en portant une attention particulière au lavage régulier des mains.