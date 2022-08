Ils disent que l’Univers mourra un jour… mais il y a ceux qui prétendent qu’il est éternel

De la plus petite des bactéries à la plus grande de toutes les galaxies, rien ni personne n’est à l’abri de la mort. Comme le dit la sagesse populaire : c’est la seule certitude dans la vie. Par conséquent, même l’Univers lui-même aura sa fin, lorsque la dernière lumière clignotera et qu’il ne restera que les morceaux froids et denses de cadavres d’étoiles.

C’est du moins ce que prédisent les modèles cosmologiques actuels. Mais que se passe-t-il s’ils se trompent ? Et si l’Univers ne mourait pas, et à la place s’effondrait, se regonflait et s’effondrait à nouveau, dans des circuits répétitifs, comme un poumon cosmique géant ?