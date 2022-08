Un astéroïde de la taille d’une « baleine bleue » passera par la Terre cette semaine ; y a-t-il un risque ?

Un autre énorme astéroïde s’approche de la Terre. Ce vendredi (12), le FF 2015, qui mesure entre 13 et 28 mètres de diamètre, devrait traverser la terre à une vitesse d’environ 33 000 kilomètres à l’heure. Avant de penser « c’est la fin », calmez-vous. L’astéroïde passera à une distance assez sûre d’ici.

Malgré sa taille terrifiante, équivalente à une baleine bleue, le plus grand animal du monde, la FF 2015 sera à environ 4,3 millions de kilomètres de la Terre, une aubaine en termes astronomiques, mais suffisante pour que nous ne prenions aucun risque. Pour vous donner une idée, c’est plus de 10 fois la distance entre la Terre et la Lune.

Pourtant, selon la classification de la NASA, cet objet peut être considéré comme potentiellement dangereux. L’agence considère tout objet spatial qui se trouve à moins de 193 millions de km de la Terre comme « proche » et tout objet se déplaçant rapidement à moins de 7,5 millions de km comme un « danger potentiel ».

Astéroïde en route vers la Terre

Mais vous pensez peut-être : si ces astéroïdes sont si loin de nous, pourquoi sont-ils classés comme « danger potentiel » ? Malgré la distance, des changements de cap inattendus peuvent se produire, comme une collision avec un autre astéroïde ou l’influence de la gravité d’une autre planète. Ce scénario est également considéré comme extrêmement improbable, mais potentiellement catastrophique.

À des fins de comparaison, le 7 juillet, l’astéroïde 2022 NF est passé à seulement 90 000 kilomètres de nous, une distance beaucoup plus petite que l’actuelle, et toujours en sécurité. Donc, sans panique, ce n’est pas aujourd’hui que nous serons détruits par un astéroïde.

Dans cet esprit, les agences spatiales créent des stratégies pour détruire les cibles potentielles qui pourraient se rendre sur Terre. La mission DART de la NASA, par exemple, devrait frapper un astéroïde dans les mois à venir pour évaluer si cette stratégie peut être utilisée pour modifier la trajectoire de l’astro si elle se dirige vers la Terre.

Via la science en direct

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !