Le site Web qui vend des billets pour le lancement de la mission lunaire Artemis 1 tombe en raison d’un nombre élevé de visites

Peu après l’ouverture de la billetterie pour le lancement de la mission lunaire Artemis 1, le placer le Kennedy Space Center Visitor Complex s’est déconnecté en raison du nombre excessif de visites.

« Il s’agit d’une mission historique, et il y avait un trafic important sur le site lorsque les billets sont devenus disponibles à 11 heures le 2 août », a déclaré Rebecca Burgman, porte-parole du Visitor Complex. « Il y a eu des retards initiaux avec le placer ventes de billets que notre équipe a pu résoudre rapidement.

Le problème a été rapidement résolu et les billets sont redevenus disponibles peu de temps après. Cependant, ils s’épuisent à un rythme rapide et les autorités conseillent aux détenteurs de billets d’organiser leurs projets de voyage dès que possible.

« De nombreux hôtels du front de mer sont déjà complets pour la mission de lancement Artemis 1 », a déclaré Peter Cranis, directeur exécutif du Florida Space Coast Department of Tourism.

Alimenter le SLS, qui emmènera la mission Artemis-1 sur la Lune sur la plate-forme 39B du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, Floride / Photo : NASA/Joel Kowsky

La quête d’Artémis 1

Prévue pour le 29 août, Artemis 1 sera une mission d’essai dans l’espace lointain sans pilote avec le vaisseau spatial Orion et la fusée connue sous le nom de « Space Launch System » (SLS). Pendant le vol, le vaisseau spatial fera le tour de la Lune pour tester les technologies dont la NASA a besoin pour soutenir le retour des astronautes sur la surface lunaire. Il embarquera en son sein le mannequin ‘Moonikin’, des satellites de type CubeSat et quelques expériences scientifiques.

« Le vol sera le premier d’une série de missions de plus en plus complexes vers la Lune », a déclaré la NASA dans un communiqué. « Grâce aux missions Artemis, nous ferons atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune, ouvrant la voie à une présence lunaire à long terme et servant de tremplin pour envoyer des astronautes sur Mars. »

