L’extinction massive pourrait toucher la moitié des animaux que nous connaissons peu, selon la recherche

Certains des animaux que nous connaissons aujourd’hui pourraient tout simplement disparaître. C’est du moins ce qu’indiquent les recherches qui ont analysé les conséquences de l’Anthropocène, une époque géologique caractérisée par l’impact de l’homme sur la Terre. Pendant cette période, le changement climatique et la présence de polluants sont présents en raison de la dégradation de l’environnement. Parmi les conséquences dévastatrices pourrait figurer une extinction massive

Selon des chercheurs de l’Université norvégienne des sciences et technologies, l’humanité pourrait être confrontée à la sixième extinction de masse. Pour confirmer ces soupçons, les scientifiques ont fait des prédictions, grâce à des modèles informatiques, sur les risques que courent des espèces peu connues de la science d’être éteintes.

L’algorithme utilisé dans l’étude norvégienne publiée dans Biologie des communications sur ces possibles extinctions tient compte de plusieurs facteurs tels que la répartition géographique, l’exposition aux effets du changement climatique et le contact avec l’expansion humaine. Le modèle a prédit que plus de la moitié des mammifères, insectes, invertébrés marins et reptiles analysés dans la recherche sont à haut risque d’extinction. Parmi eux, le groupe le plus à risque sont les amphibiens, avec environ 85 % de chances de disparaître.

« Savoir et évaluer quelles espèces existent, où elles se trouvent et à quel point elles sont menacées, est la base de toutes les actions et recherches liées à la conservation qui ont lieu après l’acquisition de ces connaissances », a expliqué Jan Borgelt, chef de projet, dans une interview avec Vice.

L’équipe norvégienne affirme que ces espèces menacées d’extinction doivent être incluses dans la prise de décision, car le peu de données acquises à leur sujet au fil des années ont ignoré leurs particularités dans l’élaboration de recommandations de conservation, ce qui a mis en péril les chances de survie de ces animaux. , par conséquent, cette situation peut affecter l’équilibre des écosystèmes dans lesquels ces animaux sont insérés, générant des répercussions importantes pour l’environnement.

« Nos résultats suggèrent que nous devrions essayer d’inclure les espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes dans la mesure du possible, pour la prise de décision, l’élaboration des politiques et l’analyse de la biodiversité », ajoute Borgelt. La bonne nouvelle est que cet événement d’extinction peut être évité si les bonnes mesures sont prises. La mauvaise nouvelle est que nous ne savons pas si cela se produira.

